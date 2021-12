Mogliano Rugby 1969 – Mirano Rugby: 26 – 10

I Cadetti di Mogliano vincono l’ultimo match dell’anno contro Mirano. Si apre con Mirano che spinge e schiaccia Mogliano tentando a più riprese di segnare ma la difesa dei Cadetti regge. La partita rimane in parità fino al primo quarto d’ora quando Mogliano riesce ad andare in meta. Un vantaggio incrementato dopo solo 7’. Mirano risponde grazie anche alla temporanea espulsione di Al Ab-Kal; in inferiorità numerica i moglianesi riescono a difendere e grazie ad Adam su una palla recuperata segnano e trasformano. Quasi allo scadere Mirano inizia ad ingranare segnando senza trasformare.

La seconda frazione

La seconda metà vede un Mirano aggressivo che riesce a segnare ma non a centrare i pali. Il momento difficile si risolve grazie ad un break di Zanon che offre l’assist ai compagni che segnano e trasformano chiudendo la gara.

Il commento del presidente

“Prova di carattere dei ragazzi che hanno tenuto per tutti gli 80 minuti la concentrazione. Prova ne è che nel finale di partita abbiamo messo in sicurezza il risultato con una prova corale dei ragazzi. Complimenti a tutti”, dichiara il presidente Massimiliano Piccin

I tabellini

Marcatori: Pt. 18' meta Cappellari, 23' meta Adam tr Adam, 25' meta Lunanova tr Adam, 40 meta Giammarco. St. 3 meta Corò, 35 meta Adam tr Adam.

Mogliano Rugby 1969: Torresan G.; Adam, Sangion, Lunanova (st 26'Zanon); Cappellari; Torresan P., Fiorini F.M.(st 26'Cervellin); Piovesan (pt 38' Franchin), Zanchi, Pesce; Furlanetto(st 18' Marini) Vecchiato (st 32' Fiorini F.); Spironello, Bianco (st 18' Foresto), Al Abkal (st 26' Mattiazzi). All: Filippucci.

Mirano Rugby: Naggi (pt 23' Brugnolaro); Perozzo, Cazzin (st 32' Dalle Fratte) Bonaldo; Giammarco; Grezza, Lazzari; Corò, Filippin, Stamati; Perosin; Zabbeo(st 26' Zenaro); Negrato(st 1 Scattolin), Lazzarini(st 1' Guggia), Menegazzo(st 1' Lazzarin). All: Bovo.

Arbitro: Pellegrino di Reggio Emilia.

Note: Primo Tempo: 19 - 5. Calciatori: Adam 3/3, Perozzo 0/1. Ammoniti: Pt. 33' Al Abkal; st. 13' Fiorini F.M..