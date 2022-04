Mogliano rugby sfortunato

Eppure al Quaggia ieri le emozioni non sono mancate: 10 mete in totale, 5 per parte, splendide azioni e solo un calcio piazzato sul finire delle Fiamme Oro toglie ai bianclblù la soddisfazione di portare a casa punti e bonus. Parte benissimo Mogliano con due mete nei primi 10', grazie a D'anna e a Marini. Le Fiamme trovano un varco centrale segnando la meta che li porta sotto break. Poi le Fiamme sembrano trovare un po' di predominio in mischia chiusa e Mogliano non riesce ad evitare la seconda meta delle Fiamme. Poco dopo i cremisi affondano con Chiappini, ma ottima reazione dei padroni di casa che sfruttano la buona capacità di avanzamento delle proprie maul per andare a marcare con Semenzato.

Seconda frazione

Secondo tempo che con una partenza veloce del Mogliano, che lancia Finotto a schiacciare in meta. La seconda meta di Marini scava un break importante. Partita a viso aperto ma con le Fiamme che sfruttano meglio le situazioni di vantaggio. Prima pareggiano il conto delle mete e Di Marco piazza il punto della vittoria.

I tabellini

Mogliano Rugby 1969- Fiamme Oro: 36 a 37

Marcatori: Pt. 5' meta D'Anna tr. Ormson, 9' meta Marini, 16' meta Fusari tr. Di Marco, 28' meta Marinaro tr. Di Marco, 33' meta Chiappini tr Di Marco, 38' m. Semenzato tr. Ormson; St. 1' meta Finotto tr. Ormson, 6' meta Marini tr Ormson, 10' meta Chiappini; 23' cp Di Marco; 27' meta Lai; 36' cp Ormson, 38' cp Di Marco

Mogliano Rugby 1969: Fadalti (st. 24' Pavan); D'Anna, Abanga, Cerioni (st. 15' Caputo), Guarducci; Ormson, Semenzato (st. 15' Fabi); Derbyshire, Marini, Finotto; Ceccato N. (st. 15' Vianello), Bocchi (st. 4' Fantini); Spironello (st. 4' Alongi), Ferraro (st. 4' Bonanni) , Ceccato A. (st. 20' Ros). All.: Salvatore Costanzo

Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Lai, Forcucci, Fusari, Marinaro; Di Marco, Piva (st. 20' Tomaselli); De Marchi (st. 8' Zago), Vian, Caffini; Chiappini (st. 18' D'Onofrio), Stoian; Iacob, Kudin (st. 18' Taddia), Iovenitti. All: Pasquale Presutti

Arbitro: Trentin della sez. di Lecco

Note: Primo Tempo: 19 a 21. Cartellini: 37' giallo a Marinaro

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/7; Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/7. Pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 600. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 2; Fiamme Oro Rugby 4. Player of the Match: Fusari (Fiamme Oro Rugby)