Omar Villorba - Brescia: 27 - 19

Partita combattuta che l'Omar Villorba fa sua grazie soprattutto a una prestazione gigantesca di Crovato che non sbaglia praticamente nulla davanti a un Brescia mai domo e che, anzi, si era subito portato in avanti con una meta di Zdrilich poi trasformata da Piscitelli. Crosato si carica sulle spalle i suoi compagni e inizia ad accorciare le distanze e a superare i bresciani a furia di calci piazzati. Tanto che il primo tempo termina a favore dei padroni di casa.

Seconda frazione

Il Villorba si ricorda di non aver mai perso in casa e non vuole fermare il filotto. Sempre guidata da Crosato, il migliore in campo, chiude con due mete di cui una trasformata e con sempre Crosato a respingere gli assalti bresciani.

I tabellini

Marcatori: Pt. 7' meta Zdrilich tr Piscitelli, 12' cp Crosato, 16' meta Moioli tr Piscitelli, 22' cp Crosato, 39' cp Crosato, 46' cp Crosato; St. 7' cp Crosato, 11' meta Zdrilich, 29' meta Bavaresco, 41' meta Fiacchi tr Crosato.

Omar Villorba: Stodart; Fadda, Taffarello, Banzato; Pornaro (st 13' Pavin); Fiacchi, Crosato; Bavaresco, Bernardi, Scalco; Cocca (st 35' Ferrari), Marchesin; Toffolo (pt 18' Florian), Ros (pt 30' Zanatta), Rossetto (pt 40' Cecon). All: Bergamo.

Brescia: Tononi; Delle Onache, Moioli, Rizzotti; Peblani; Piscitelli (st 40' Bianchi), Petitpierre; Zdrilich, Amadei, Triboldi; Di Sabato (st 13' Pagani), Jacotti; Armatani (st 1' Gesuele), Romano (st 31' Moretti), Tavoni (st 7' Gesuele - st 35' Quagiotti). All: Riccardo.

Arbitro: Sergi di Bologna.

Primo tempo: 14 - 6. Ammoniti: st 20' Moioli.