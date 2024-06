Coppa dei club Veneto, domenica le finali regionali

Tempo di Finali per la Coppa dei Club MSP in Veneto, Campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia. Domenica 16 giugno dalle 14 infatti si svolgerà la Final Four, atto conclusivo della manifestazione: a giocarsi il titolo di Campioni Regionali saranno Padel Collalbrigo, Padel Conegliano, Enjoy Academy e Padel Sport Villaverla, squadre che hanno superato i quarti di finale tutte per 3 a 1 dopo partite combattute e spesso decise al terzo set. Le semifinali sono già delineate e vedranno scontrarsi Padel Collalbrigo - Padel Sport Villaverla e Padel Conegliano - Enjoy Academy.

La vincente rappresenterà la Regione Veneto alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma a Parma dal 12 al 14 luglio al circolo Pro Parma, finali che vedranno la partecipazione di 20 squadre provenienti da 13 Regioni con il patrocinio del Comune di Parma e delle Regione Emilia Romagna.

«C'è un entusiasmo crescente alla Coppa dei Club - le parole del Presidente MSP Treviso Mario Quintiero - a testimonianza del lavoro fatto dal Comitato per promuovere il padel amatoriale. Buon divertimento a tutti i partecipanti e che vinca il migliore e soprattutto lo sport». La Coppa dei Club 2024 può contare su diversi partner di prestigio: On Electric Charge Mobility, Tenax, Gimpadel, Gruppo Zatti, Optilook e Oiki, mentre hanno confermato la presenza anche per il 2024 la TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella. Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle saranno anche quest’anno i media partner delle finali nazionali.