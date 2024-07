Padel Collalbrigo, oltre il risultato: la corsa si ferma agli ottavi

Non è andata come ci si aspettava ma rimane il divertimento di aver partecipato per la prima volta alla finale della Coppa dei Club, svolta a Club Pro Parma lo scorso weekend. Il Padel Collalbrigo, capitanato da Diego Greco e vincitore della fase regionale in Veneto, è uscito alla fase a gironi non andando oltre gli ottavi di finale del tabellone play out contro il Tiki padel. Rimane tuttavia una bellissima esperienza aver partecipato alla finale nazionale, conclusa con tutti i giocatori e giocatrici a divertirsi durante la cena di gala che si è tenuta sabato sera. L’esperienza di Parma spingerà il Circolo veneto a cercare la conferma nel 2025 per ripetere l’esperienza vissuta lo scorso weekend e migliorare il risultato ottenuto sul campo. Le finali nazionali della Coppa dei Club hanno contato su diversi partner di prestigio: oltre On Electric Charge Mobility, Tenax, Gimpadel, Gruppo Zatti, Optilook, Oiki e INC Hotels, hanno confermato la presenza anche per quest’edizione la TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella. Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle sono stati anche quest’anno i media partner delle finali nazionali.