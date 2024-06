Coppa dei Club Veneto, domenica le finali regionali

Tempo di Finali per la Coppa dei Club MSP in Veneto, Campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia. Padel Collalbrigo, Padel Conegliano, Enjoy Academy e Padel Sport Villaverla si giocheranno il titolo e il pass per la Finale Nazionale