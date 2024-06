Park Villorba ai Play off All'Auralis Lighting Eurosporting non basta un cappotto salvi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Auralis Lighting chiude la regular season con un cappotto alla Canottieri Nino Bixio, ma non basta perché si classificano al terzo posto. Chi va ai play off è il team rosa del Park Villorba che grazie al pareggio con le vicentine si piazzano al secondo posto ed agguantano i play off. Serie B2 maschile 7^ giornata di 7. Risultati: Auralis Lighting-Canottieri 6/0, Comunali Vicenza-Davi.s Bo 5/1, Parabiago-Ct Vicenza 1/5. Classifica: Parabiago Mi p.12; Comunali Vicenza e Auralis Lighting Eurosporting Tv p.11; River Sporting Udine p.10; Ct Vicenza p.9; Davi.s Tennis Team Bologna p.3; Canottieri Nino Bixio 1883 (Pv) p.1. Parabiago Milano promosso in B1 2025. Play off Comunali di Vicenza che giocano il 23 Giugno in casa contro il Bisceglie. Ritorno 30/6. Auralis Lighting Tv e River Sporting Udine B2 2025. Play Out Ct Vicenza-Villaforte. Serie C 2025 Davi.s Bologna e Canottieri N.Bixio Pavia. B2F Gir.2, Risultati: Ct Vicenza-Park Tennis 2/2, Meran/o-Parabiago 3/1 e Altopiano Stampa 4/0. Classifica: Altopiano p.16; Park Tennis Villorba p.14; Meran/o p.10; Ct Vicenza p.8; Il Poggio Agrisport p.6; Stampa Sporting p.5; Parabiago p.0. Tennis Altopiano (Bg) B1 2025; Meran/o B2 2025. Play off: Virtus Tennis (Bo)-Park Villorba andata 23/6 ritorno a Villorba 30/6. Play Out: Ct Vicenza-Tc Finale ed il Poggio-Capanno 2000. Serie C 2025 Stampa Sporting (To) e Parabiago.