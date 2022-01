Calvisano positivo, rinviata la partita di domani contro il Mogliano Rugby 1969

La situazione legata all'emergenza sanitaria è delicata, e anche il rugby sta patendo le difficoltà causate dall'ultima variante Omicron. Calvisano, a seguito di diversi casi di positività riscontrati nel proprio gruppo, ha infatti chiesto e ottenuto il rinvio del match contro Mogliano, inizialmente previsto domani alle 15. Il nuovo protocollo sanitario, infatti, prevede la possibilità di avanzare la richiesta di rinvio della gara qualora il numero di positivi dovesse superare il 35% del gruppo squadra totale, o in caso di 3 giocatori di prima linea che risultano contemporaneamente contagiati.

La comunicazione

Non è stato specificato quale delle due casistiche sia quella in cui rientra il Calvisano. Di certo c'è che la comunicazione della società, pubblicata anche sui propri canali social, è stata inviata alla Fir che ha concesso il rinvio a data da destinarsi della gara contro il Mogliano Rugby. «A seguito dell'esito del tampone molecolare settimanale effettuato sul gruppo giocatori - si legge nella nota postata sui social - la Società Rugby Transvecta Calvisano ha chiesto e ottenuto alla commissione gare della Federazione Italiana Rugby il rinvio della partita di Top10 in programma domani alle 15 contro il Rugby Mogliano. Ciò in quanto le positività riscontrate dai tamponi effettuati ricadono nella casistica contemplata dal nuovo protocollo della Fir per richiedere lo spostamento dell'incontro. I giocatori riscontrati positivi al controllo, per quanto asintomatici, effettueranno il previsto periodo di quarantena». Sempre nella stessa nota, il Calvisano fa sapere che i giocatori colpiti dal Covid, oltre a essere appunto asintomatici, stanno tutti bene e torneranno ad allenarsi non appena terminato il periodo di isolamento previsto.