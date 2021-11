Recupero 1° giornata: al Quaggia arriva il Rovigo

Il "Quaggia" ospita una sfida che ha sempre un sapore particolare, il confronto con Rovigo ha un fascino che non lascia mai indifferenti. La speranza è quella di poter assistere ad un incontro bello, tirato e sul filo del risultato. Sicuramente i ragazzi di Costanzo e dell'ex. Basson non lasceranno nulla di intentato per regalare nuove soddisfazioni al pubblico di casa. Nell'occasione il seconda linea Jacopo Bocchi supera, tra Top10 e Coppe Europee, le 150 presenze con la maglia del Mogliano. Assisteremo anche al gradito ritorno tra i 23 convocati (partendo dalla panchina) del prima linea Ulises Garziera.

Costanzo

Questo il commento della vigilia rilasciato dal capo allenatore Salvatore Costanzo: "Riceviamo i Campioni in carica, un appuntamento molto stimolante. Rovigo è solido sia in difesa che in attacco, con un ottima fase di conquista. E' reduce da tre sconfitte consecutive, per cui verrà qui per tornare a vincere e rimanere agganciata alle prime in classifica. Sarà una partita difficile, da affrontare con grande mentalità e disciplina, cercando di rimanere sempre in partita mettendoli sotto pressione. Abbiamo bisogno di possesso e di grande qualità nella conquista, alternando nella giusta misura il gioco al piede e quello alla mano. Sappiamo che sarà una partita durissima ma anche quanto sia importante per noi, pertanto faremo di tutto per chiudere il match con un risultato positivo."

La formazione

Questa la probabile formazione che sabato 27 novembre 2021, alle ore 15:00, scenderà in campo presso lo Stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano Veneto: Fadalti; D'Anna, Falsaperla, Drago, Abanga; Sante, Semenzato; Derbyshire (Cap.), Lamanna, Finotto; Baldino, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Drudi. A disp: Garziera, Ceccato A., Notariello, Zuliani, Meggiato, Vianello, Fabi, JaconoL'incontro sarà diretto dal Sig. Trentin (Lecco)