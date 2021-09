Ricomincia il Rugby del Top 10. Il Mogliano Rugby 1969 è pronto alla sfida in Coppa Italia

Siamo giunti alla prima uscita ufficiale della nuova stagione 2021/22. Mogliano sarà impegnato sabato domani contro il Petrarca nella prima giornata di Coppa Italia. Una trasferta nella città del "Santo" che presenta molte insidie, trattandosi della prima partita di questa nuova avventura biancoblù e non avendo in precedenza disputato alcuna amichevole. I tuttineri sono sembrati già in ottima forma contro la franchigia federale delle Zebre, Mogliano è alla ricerca di risposte e ancora in fase di costruzione per qualche imprevisto che ancora non permette ai tecnici di disporre con continuità di tutti i giocatori della rosa. E' molto importante in ogni caso iniziare nuovamente ad avere dei confronti reali sul campo, e i ragazzi biancoblù non vedono l'ora di poter finalmente riassaporare l'adrenalina del giorno del match.

Il commento di Costanzo

Questo il commento della vigilia rilasciato dal capo allenatore Salvatore Costanzo: "Domani inizia la stagione con la nostra vera prima uscita. I ragazzi hanno lavorato bene e abbiamo voglia di iniziare a capire a che punto siamo. Arriviamo a questo confronto con qualche problema che però vogliamo toglierci immediatamente dalla testa pensando solo a concludere al meglio la nostra preparazione con le due partite che ci attendono prima dell'inizio del Camionato. Quello di domani sarà un match durissimo, con una squadra che ha fatto un'ottima partita con le Zebre, però è tanto tempo che non giochiamo per cui sarà stimolante per i ragazzi e penso che tutti vorranno cogliere l'occasione per mettersi alla prova. Mi aspetto una gara di volontà, spensierata, dove ognuno dei giocatori che scenderà in campo lasci tutto quello che ha a disposizione per verificare quanto abbiamo lavorato in questo periodo di preparazione."

La probabile formazione

Questa la probabile formazione che sabato 11 settembre 2021, alle ore 16:00, scenderà in campo presso lo Stadio Plebiscito di Padova:

Fadalti; Falsaperla, Dal Zilio, Cerioni, Abanga; Ormson, Semenzato; Derbyshire (Cap.), Baldino, Finotto; Sutto, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A.

a disp: Ros, Notariello, Zuliani, Vianello, Fabi, Sante/Jacono, Pavan

L'incontro sarà diretto dal Sig. Manuel Bottino (Roma), con la collaborazione dei giudici di linea Sig. Federico Boraso (Rovigo) e Sig. Alex Frasson (Treviso). Quarto uomo, Sig. Simone Boaretto (Rovigo)