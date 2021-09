Rugby: Mogliano Rugby 1969, biglietteria e accesso allo stadio

Prezzo dei biglietti delle partite di Peroni Top10

10 EURO: INTERO

5 EURO: RIDOTTO DONNE, OVER 65, TESSERATI SENIOR

2 EURO: RIDOTTO UNDER 18

Per le partite di Coppa Italia l'ingresso è gratuito

L'accesso allo Stadio per il pubblico è previsto dalla Biglietteria di Via Colelli, nei pressi della Club House. I parcheggi a disposizione sono quello lato Via Ronzinella, quello di Via Gagliardi e quello di Via Erminio Ferretto, vicino alla Coop. In questo periodo l'ingresso al pubblico è consentito per un massimo di 384 persone. Ai sostenitori delle squadre ospiti sarà riservato un adeguato numero di posti che verrà comunicato alle Società in occasione delle rispettive partite.

Requisiti di accesso allo stadio normativa covid

L'accesso agli impianti sarà consentito, a partire da un'ora prima dell'inizio del match, solo ai possessori di Green Pass con QR CODE, (non saranno considerati validi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code), che verrà verificato all'ingresso dello Stadio (prima dell'acquisto del biglietto per le partite di Campionato, per la Coppa Italia l'ingresso è gratuito) insieme alla temperatura corporea. Dovrà essere presentato anche il modello di autocertificazione/privacy debitamente compilato. Vi preghiamo di scaricare il Modello e presentarvi per tempo allo Stadio con lo stesso già compilato, per agevolare le procedure di ingresso e non formare code e assembramenti nella zona adiacente la biglietteria.

Le disposizioni

Le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età (inferiore ad anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera scelta dell’assistito operanti nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

L'obbligo di mascherina

Inoltre si ricorda che sarà obbligatorio indossare la mascherina in ogni momento e mantenere il distanziamento di un metro per proteggere voi stessi e gli altri.