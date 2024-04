Il Giro di Primavera incorona l'enfant du pays, Filippo Cettolin

E' stata una giornata di grande ciclismo quella offerta dal 13° Giro di Primavera, valido anche quale 4° Memorial Paolo Sant, messo splendidamente in cantiere dal San Vendemiano Cycling Team del presidentissimo Gino Mazzer: a coronarla è stato il successo di Filippo Cettolin (Borgo Molino Vigna Fiorita), ragazzo che correva sulle strade di casa, già Campione Italiano tra gli Allievi con la maglia del Velo Club San Vendemiano.



LA CRONACA - Sono stati 166 gli atleti che hanno preso il via da Viale De Gasperi a San Vendemiano, in una splendida e mite giornata di primavera. Dopo una prima parte di gara velocissima, il gruppo ha affrontato pressochè compatto la prima ascesa della Guizza. Nel corso della seconda, delle sei tornate in programma sul circuito collinare di Conegliano, ad allungare in solitaria è stato Ivan Toselli (Vangi Sama) che è rimasto al comando per tutta la fase centrale di corsa prima di essere raggiunto, nel corso del penultimo giro da William Holmes (U19 Academy Region Sud). Dopo aver affrontato qualche chilometro insieme a Toselli l'australiano ha rilanciato l'azione involandosi tutto solo verso il tratto finale che conduceva verso il traguardo di San Vendemiano.



Negli ultimi 5 chilometri sul battistrada rientravano altri 15 corridori che andavano così a comporre il drappello dei migliori di giornata che, pilotati da un generosissimo Andrea Bessega (Borgo Molino Vigna Fiorita) si presentavano compatti all'imbocco del rettifilo d'arrivo. Nello sprint a ranghi ristretti ad avere ragione degli avversari era Filippo Cettolin che, con una progressione di rara potenza, precedeva nettamente sulla linea del traguardo Elia Andreaus (Team Giorgi) e Enea Sambinello (Vangi).



LE MAGLIE IN PALIO - A Filippo Cettolin (Borgo Molino Vigna Fiorita) è così andata la prima delle tre maglie speciali messe in palio dal 13° Giro di Primavera: la maglia gialla, valida per il 4° Memorial Paolo Sant.



A Ivan Toselli (Vangi Sama) quella verde di leader della classifica dei GPM, valida anche per il 5° Memorial Christian Cigaia mentre la maglia rossa dei Traguardi Volanti ha premiato Adam Bronakowski (Pool Cantù).



LE DICHIARAZIONI - «Era una vittoria che aspettavo fino dallo scorso anno quando ero arrivato quarto» ha dichiarato Cettolin subito dopo la linea d’arrivo. «Un ringraziamento va sicuramente al mio compagno Andrea Bessega che si è speso molto per me».



Entusiasta per l'ottima riuscita della manifestazione anche il Presidente del San Vendemiano Cycling Team, Gino Mazzer: «Anche quest'anno abbiamo vissuto una splendida giornata di ciclismo grazie all'impegno di questi splendidi ragazzi che si sono dati battaglia dal primo all'ultimo chilometro. Voglio fare i miei complimenti a tutti e, in particolare, a Filippo Cettolin che per noi di San Vendemiano è come un figlio. Un grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile tutto questo, all'Amministrazione Comunale di San Vendemiano e agli sponsor senza i quali non potremmo fare niente».



Questo l'ordine d'arrivo del 13° Giro di Primavera:

1° Filippo Cettolin (Borgo Molino Vigna Fiorita)

2° Elia Andreaus (Team Giorgi)

3° Enea Sambinello (Vangi Il Pirata)

4° Tamas Takacs (MBHBank Colpak)

5° Andrea Donati (Trevigliese)

6° William Holmes (U19 Academy Region Sud)

7° Leonardo Meccia (Vangi Il Pirata)

8° Nicholas Travella (Pool Cantù)

9° Stefano Sacchet (Gottardo Giochi)

10° Mattia Stenico (Team Giorgi)