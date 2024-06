San Vendemiano: grande successo per la due giorni ciclistica!

Si è chiusa quest'oggi con una giornata di gare riservata ad Esordienti e Allievi la Due Giorni Ciclistica di San Vendemiano che si era aperta venerdì con la tipo pista in notturna che aveva messo in palio il 13° Trofeo Grafica 78. Oggi è stata la volta degli Allievi, in gara per il 32° Giro dei Colli - 2° Trofeo GB Imballaggi e degli Esordienti che si sono giocati il 13° Trofeo Mario Maschietto Eredi, con la sapiente regia organizzativa dello staff del Velo Club San Vendemiano del Presidente Matteo Ottavian.



DOPPIETTA VENDRAMIN TRA GLI ALLIEVI - Il 32° Giro dei Colli ha visto al via questa mattina ben 101 Allievi che si sono dati battaglia lungo l'impegnativo circuito collinare. Una ventina gli atleti che sono rimasti a comporre il gruppetto dei migliori che si è giocato il tutto per tutto allo sprint. Ad avere la meglio è stato Jacopo Vendramin (Industrial Forniture Moro) che ha preceduto nettamente il padovano Lorenzo Ceccarello (Monselice) e l'ex nero-verde Nicola Padovan (Gottardo Giochi Caneva). Per Vendramin si tratta di un importante bis sulle strade di San Vendemiano dopo che venerdì sera si era imposto nella prova riservata agli Allievi della notturna valida per il 13° Trofeo Grafica 78.



ESORDIENTI, DUE SPRINT - Due sprint a ranghi compatti hanno deciso anche le due gare valide per il 13° Trofeo Mario Maschietto Eredi: ad esultare sono stati Justin Mamaliga (Ottavio Zuliani) e Rafael Camara (Sprint Vidor).



"E' sempre una grande soddisfazione vedere così tanti ragazzi impegnati sulle nostre strade. Anche quest'anno la Due Giorni è pienamente riuscita e ha portato a San Vendemiano il pubblico delle grandi occasioni. Ci tengo a ringraziare tutti i collaboratori che hanno reso possibile tutto questo e alle aziende che ci sostengono con convinzione e generosità" ha concluso a fine giornata uno stanco ma soddisfatto, Matteo Ottavian, numero uno del Velo Club San Vendemiano.



Queste le classifiche di giornata:

Ordine d’arrivo 32° Giro dei Colli - Allievi:

1° Jacopo Vendramin (Industrial Forniture Moro)

2° Lorenzo Ceccarello (Monselice)

3° Nicola Padovan (Gottardo Giochi Caneva)

4° Luca Battistutta (Gottardo Giochi Caneva)

5° Thomas Mariotto (Ss Sanfiorese)

6° Matteo Martini (Industrial Forniture Moro)

7° Gioele Marchese (Industrial Forniture Moro)

8° Manuel Salmaso (Monselice)

9° Gabriele Veronese (Uc Mirano)

10° Leonardo Zanandrea (Borgo Molino Vigna Fiorita)

Ordine d’arrivo 13° Trofeo Maschietto - Esordienti 1° anno:

1° Jastin Mamaliga (Ucs Ottavio Zuliani)

2° Niccolò Faccin (Industrial Forniture Moro)

3° Davide Cervesato (Libertas Scorzè)

4° Giovanni Donanzan (Vc Borgo)

5° Samuel Dal Molin (Vc Borgo)

6° Matilde Carretta (Young Team Arcade)

7° Giovanni Bosello (Gs Tavo)

8° Nicolas Dumbrava (Sprint Vidor)

9° Davide Pinel (Industrial Forniture Moro)

10° Riccardo Pascut (La Termopiave)

Ordine d’arrivo 13° Trofeo Maschietto - Esordienti 2° anno:

1° Rafael Camara (Sprint Vidor)

2° Nicolò Cescon (Pedale Marenese)

3° Marius Birdahan (Ucs Ottavio Zuliani)

4° Gioele Angelo Libertani (Industrial Forniture Moro)

5° Riccardo Roman (Ss Sanfiorese)

6° Matteo Zago (Ss Sanfiorese)

7° Alvise Cavalli (Velo Junior Nove)

8° Alessandro Sarto (Gs Fiumicello 1971)

9° Leonardo Dossi (Vc Borgo)

10° Giacomo Barbon (Ucs Ottavio Zuliani)