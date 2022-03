Sitav Rugby Lions – Mogliano Ruby 1969: 35 - 19

Trasferta amarissima per un Mogliano che ha trovato di fronte una squadra determinata e pronta a dare battaglia su ogni pallone. I biancoblù potevano sicuramente fare meglio, ma tantissimi errori ne hanno condizionato il rendimento. Nemmeno i tre cartellini subiti dai padroni di casa dei Lyons, due gialli e uno rosso, hanno permesso di cambiare l'esito dell'incontro. Partita non bellissima e con molte interruzioni. Mogliano ha tentato in tutti i modi, sia nel primo che nel secondo tempo, di andare a marcare, giocando spesso anche dai propri ventidue. La precisione però non è stata delle migliori e in qualche momento la pressione della difesa del Piacenza ha messo in crisi la serenità delle giocate di Ormson e compagni.

Seconda frazione

Nonostante questo sono arrivate due tre mete, con Bonanni e con la doppietta di Guarducci. La quarta meta, che sarebbe stata alla portata, purtroppo per Mogliano non è arrivata. Anche se poca cosa, un punticino di bonus avrebbe fatto comodo in chiave salvezza. Mogliano dovrà ancora sudare per mettere al sicuro la sua posizione davanti alla Lazio e per farlo potrà cercare il riscatto nel prossimo incontro. Sabato prossimo affronterà tra le mura amiche dello Stadio "Maurizio Quaggia" il Rugby Viadana 1970, kick off previsto sempre per le ore 13.00 e incontro trasmesso in diretta e in chiaro su Eleven Sports.

Costanzo

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: ?Oggi è andato male un po' tutto, in generale. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma siamo mancati in quello con cui abbiamo fatto la differenza nelle ultime partite, l'aspetto caratteriale. Sono stati buttati un sacco di possessi, e siamo andati male sui punti d'incontro. Abbiamo commesso molti errori, tutti quanti io per primo, e preso alcune mete evitabili con un altro atteggiamento. La tattica e la tecnica sono importanti ma non possiamo prescindere da questa cosa fondamentale. Dobbiamo lavorare su noi stessi in preparazione alla prossima partita, che per noi è come una finale. Cercheremo di ritrovare quello di buono visto in queste passate settimane. Nessun dramma ma lavorare duro."

I tabellini

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969 35-19 (15-7)

Marcatori: p.t. 7? m Bruno (5-0), 12? m Fontana tr Ledesma (12-0), 22? m Bonanni tr Ormson (12-7), 27? cp Ledesma (15-7) s.t. 47? m Paz (20-7), 53? m Guarducci tr Ormson (20-14), 61? cp Ledesma (23-14), 65? m Fontana (28-14), 68? m Guarducci (28-19), 75? m Bruno tr Ledesma (35-19)

Sitav Rugby Lyons: Biffi (66? Via G); Via A, Paz, Conti, Bruno (cap) (78? Rollero); Ledesma, Fontana; Portillo, Cissè (57? Petillo), Moretto (45? Cemicetti); Salvetti, Lekic (67? Bottacci); Aloè (36? Salerno), Rollero (41? Cocchiaro), Acosta (57? Minervino). all. Garcia

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna (41? Caputo), Abanga, Falsaperla (70? Pratichetti), Guarducci; Ormson, Semenzato (55? Fabi); Finotto, Meggiato (62? Spironello), Fantini (62? Marini); Carraro, Baldino; Alongi (41? Ceccato), Bonanni (41? Ferraro), Drudi (41? Ros; 46? Drudi). all. Costanzo

Arb.:Gabriel Chirnoaga (Roma)

Cartellini: 40? Giallo a Conti (Sitav Rugby Lyons), 63? Giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons) 77? Rosso a Cocchiaro (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Ledesma 4/8 (Sitav Rugby Lyons), Ormson 2/4 (Mogliano Rugby 1969)

Note: Giornata fredda e ventosa, terreno in perfette condizioni

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; Mogliano Rugby 1969 0

Peroni Player of the Match: Lorenzo Maria Bruno (Sitav Rugby Lyons)