Conclusa la tappa Kinder Trophy Tour a Motta di Livenza con 122 giovani in tenzone

A Motta di Livenza conclusa la tappa trevigiana del Kinder Trophy Tour 2024 Joy of Moving. Erano 122 i ragazzi coordinati da Maurizio Epifano Michela Viera e la supervisione di Nadia Schiavon. Subito il battesimo di fuoco per il neo presidente Andrea Maesano che ha visto calcare i campi da una torma di giovani in cerca del biglietto per la tappa finale di Roma. Prima di assegnare i premi ai finalisti sono stati consegnati i premi fair play andati nel maschile all’under 12 di casa Giuseppe Di Dio e nel femminile a Vittoria Cecchini dell’Istrana. Nell’under 9 maschile ci sono il pordenonese del San Vito Lorenzo Infanti e Liam Guadagnini dello Sporting Life Center. Nell’under 10 Tommaso Radic dello Sporting di Mestre ed Alessandro Soncin del Caorle tennis e padel. Nell’under 12 ci sono Lorenzo Rocchi del Belluno ed Orazio Maragno del Tennis Paola di Padova. Nell’under 13 il draw più partecipato all’ultima curva la spunta Aldo Giacomo Vettori dello Sporting Life Center su Lorenzo Gemma del Volpago. Nell’under 16 altro giocatore dello Sporting Life Center ma mottense doc Leonardo Granzotto in finale con Federico Zuin del Green Garden. Nel femminile per le più piccine ci sono Mia Gianella del Green Garden con Anna Tracanelli. Nell’under 12 femminile Vittoria Cecchini dell’Istrana oltre al premio fair play con 6 vittorie è arrivata davanti a tutte. Dietro di lei Giorgia Currò goriziana del Campagnuzza. Per l’under 14 vince la mantovana Anna Angusti in due set sulla portogruarese Camilla Piazza. Nell’under 16 Margherita Busi del Green Garden sulla trevigiana dell’Eurosporting Vittoria Boer.

TORNEI IN ATTO A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, 27 coppie si daranno tenzone. A Sernaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5.000€. Sono 56 i giocatori a confronto. A Castelfranco fino al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 146 giovani. A Mogliano fino al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7.000€ di price money. Sono 45 attualmente i giocatori in tenzone ma mancano ancora tutti i seconda categoria. Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 Giugno.