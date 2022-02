Tra Castella e Brescia solo pari

Alla fine più equilibrata di così la partita non poteva essere. Nonostante gli ospiti avessero chiuso il primo tempo sopra di tre. Ma il risultato non deve ingannare. Non è stato un match giocato colpo su colpo sul filo della tensione, quanto una gara a chi commetteva più errori. Ecco che il 15 a 15 può strci tutto. Diciamo quindi che non è stata una partita entusiasmante. Entrambe le squadre hanno fatto a gara a chi sbagliava di più. Alla fine il risultato è quello più giusto.

Il commento

I gialloblu (oggi in blu e fucsia) hanno evidenziato una certa ruggine dovuta certamente alla pausa di quasi due mesi che gli ha impedito di allenarsi con regolarità e di mantenere la tenuta fisica. Alla fine gli ospiti sono risultati insufficienti in tutto: mischia, touche con una difesa tentennante (vedi i placcaggi a subire). Tutto questo lo staff sapeva e l?aveva messo in conto nella speranza di poter rivedere con le prossime partite la vera Castellana. Da sottolineare, la prima panchina con i colori della Castellana di Kino Properzi, un valore aggiunto per la compagine di Castelfranco.

I tabellini

Junior Brescia - Castellana: 15 a 15

Marcatori: Pt 6' cp Rampado, 17' meta di Romano, 22' meta di Ciatto; St 3' meta di Lazzari tr Piscitelli, 26' cp Piscitelli, 38' meta di Pandocchi tr Rampado

Junior Brescia: Piscitelli; Plebani, Moioli, Delle Monache, Lazzari; Rizzotti, Petitpierre; Zdrilich, Amadei, Triboldi; Armantini A, Jacotti; Armantini N., Romano, Stefanini. All: Ricciardo

Castellana: Filippetto; Pandocchi, Crosato, Bulla, Fornarolo; Rampado F., Scapin; Ciatto, Tesser, Pellizzari; Dalla Pozza, Dallan; Simionato, Rampado T., Gazzola. All: Properzi

Arbitro: Fioravanti di Roma

Note: Primo Tempo: 5 - 8.