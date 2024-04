Al Trail de le Longane festeggiano Federico Vecellio Patis e Lucija Krkoč

In una mattinata, wuella del 28 aprile, caratterizzata da temperatura per nulla primaverile, sono stati in duecento i concorrenti che hanno dato vita alla decima edizione del Trail de le Longane, evento di trail running proposto a Lozzo di Cadore, sulle Dolomiti Bellunesi, dal Gruppo Fatti di Lozzo e dall’Unione sportiva Aquilotti, in collaborazione con le Sezioni Cadorine del Cai e il Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, Centro Cadore e Auronzo. Sul confermatissimo tracciato cadorino (15 chilometri di sviluppo per 1.100 metri di dislivello positivo), a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione sono stati il bellunese di Auronzo di Cadore Federico Vecellio Patis e la slovena Lucija Krkoč.

Combattutissima la gara maschile, con alla fine tre atleti racchiusi nello spazio di un minuto. Per quasi tutta la gara ha guidato il terzetto composto dai cadorini Giovanni De Bon e Gabriele Del Longo e dal carnico Michael Galassi. Sulla salita finale (posta a poco meno di 4 chilometri dall’arrivo, in 600 metri fa guadagnare ben 300 metri di quota), i tre sono stati agganciati dall’auronzano Federico Vecellio Patis che nella discesa conclusiva è riuscito a fare la differenza per poi tagliare il traguardo a braccia alzate, con 23” di vantaggio su De Bon e 41”su Galassi. A completare la top five Del Longo (+57”) ed Elia Costa (+4’24”).

Mai stata in discussione, invece, la vittoria tra le ragazze: a dominare è stata la slovena Lucija Krkoč (in passato protagonista a livello europeo e mondiale nella corsa in montagna) che al traguardo ha “rischiato” di battere il record del tracciato che appartiene dal 2017 alla veneziana Silvia Rampazzo: 1h21’24” il responso cronometrico per Krkoč, per appena 18” sopra il tempo di Rampazzo. Sul secondo e terzo gradino del podio sono salite la bellunese Martina De Silvestro e la friulana Sara Nait, staccate di una decina di minuti. A completare le prime cinque posizioni Cecilia De Filippo e Camilla Martignon.

«Nonostante il meteo dei giorni scorsi, con precipitazioni e temperature rigide, abbia probabilmente scoraggiato qualcuno dall’iscriversi, abbiamo registrato numeri in crescita rispetto alla scorsa edizione, anche grazie alla proposta della non competitiva» commenta il coordinatore dell’organizzazione, Andrea Forni. «A differenza degli altri anni, poi, abbiamo avuto tanta gente lungo il percorso a tifare gli atleti. Insomma, il bilancio è positivo e guardiamo con fiducia al futuro di un veneto che valorizza alcune zone suggestive dei dintorni di Lozzo come la Roggia dei Mulini, la Borgata Prou, la Riva de le Vace, le località di Lagune e Somacros, e il tratto del Peron de le Longane (bellissime fanciulle, dai piedi caprini, da cui il “sottotitolo” della gara “correndo con piedi di capra” che abitavano i corsi d’acqua e che conoscevano l’arte della magia, ndr) luogo mitico che dà il nome alla manifestazione».

Classifica assoluta maschile: 1. Federico Vecellio Patis 1h13.18; 2. Giovanni De Bon (Marciatori Calalzo) 1h13.41; 3. Michael Galassi (Aldo Moro Nortec Paluzza) 1h13.59; 4. Gabriele Del Longo (La Recastello) 1h14.15; 5. Elia Costa (Atletica Zoldo) 1h17.42; 6. Dylan De Michiel (Sinteco Running Team) 1h18.28; 7. Nicola Pais Bianco (Team Scarpa) 1h18.36; 8. Luca Mosena (Vertical Col di Lana) 1h19.18; 9. Davide Nardei (Bike club 2000) 1h20.06; 10. Alessandro Bellè (AlpenPlus) 1h20.51.

Classifica assoluta femminile: 1. Lucija Krkoč (Slovenia) 1h21.24; 2. Martina De Silvestro (Aldo Moro Nortec Paluzza) 1h31.08; 3. Sara Nait 1h32.06; 4. Cecilia De Filippo (Dolomiti Ski Alp) 1h34.42; 5. Camilla Martignon (Marciatori Calalzo) 1h35.05; 6. Cinzia Salvi (AlpenPlus) 1h35.42; 7. Jaska Martin (AlpenPlus) 1h37.28; 8. Giada Monegato 1h42.47; 9. Emily Canzian 1h44.57; 10. Elena Rusu (Running team Mestre) 1h45.50.