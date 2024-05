Sabato Bulls-Benetton, Ignacio Brex: «A Pretoria per fare punti pesanti»

Sabato pomeriggio, alle ore 14:00, i Leoni tornano in campo per la seconda delle due gare della tournée in Sudafrica contro i Bulls. Ignacio Brex presenta la prossima gara ai microfoni di BENTV.

Nacho, sabato scorso una storica vittoria a Durban. Che gara è stata contro gli Sharks?

«La partita è stata molto dura. Ovviamente loro puntavano su una forte fisicità, ma noi siamo riusciti a controbattere da quel punto di vista per 80 minuti e alla fine siamo riusciti a dimostrare ciò che possiamo fare in attacco. Siamo molto felici del risultato».

Sabato la sfida ai Bulls. Che settimana state vivendo?

«Lunedì è stata una giornata mirata al recupero e alla video analisi sugli aspetti di gioco in cui possiamo migliorare. Da martedì in allenamento stiamo mettendo sul campo la nostra idea di gioco. Contro i Bulls sarà una gara ancora più fisica e loro nel gioco aperto sono ancora più pericolosi. Dovremo stare attenti al gioco rotto».

Quali saranno i fattori chiave della gara?

«Il primo probabilmente sarà la fisicità e il secondo il territorio. Loro sono una squadra molto abrasiva quando entrano nei 22 metri avversari, quindi li vogliamo tenere lontani e dovremo colpirli nei loro punti deboli in difesa».

La lotta è serrata in zona playoff e ogni punto è fondamentale per la classifica. Come si gestisce questa situazione?

«Siamo consapevoli che ogni punto conta. La classifica è veramente corta. Qui in Sudafrica dovremo dare il nostro meglio e dobbiamo fare punti. Lo abbiamo fatto contro gli Sharks e contro i Bulls proviamo a prenderci il maggior numero di punti possibili».

