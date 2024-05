Benetton rugby, obiettivo playoff: con gli Sharks conta solo vincere

La spedizione in Sudafrica del Benetton Rugby vive la prima delle due cruciali tappe nella Rainbow Nation. Oggi, sabato 11 maggio alle ore 16.05, il Benetton Rugby è pronto a disputare a Durban l’importante partita contro gli Sharks. Si tratta del Round 16 dello United Rugby Championship, il terzultimo turno di campionato. Si scontrano i biancoverdi, ottavi in classifica con 44 punti grazie a nove vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Di fronte ci saranno gli uomini della franchigia di Durban, tredicesimi con 23 punti dopo quattro successi e 11 k.o. La seconda tappa dei biancoverdi è prevista per sabato prossimo a Pretoria contro i Bulls. Entrambe le squadre arrivano dai rispettivi impegni nelle competizioni europee: il Benetton Rugby lo scorso fine settimana ha ceduto in semifinale di Challenge Cup a Gloucester per 40-23, mentre gli Sharks hanno vinto la semifinale di Challenge Cup contro Clermont per 32-31, raggiungendo per la prima volta una finale continentale. Gli Sharks giocano a Durban, in un impianto molto grande come l’Hollywoodbets Kings Park che può ospitare oltre 50’000 spettatori. All’interno della rosa degli Squali sono presenti diversi interpreti degli Springboks campioni del mondo nel 2023.

PRECEDENTI:

In tutta la storia, i Leoni trevigiani e gli Squali sudafricani si sono affrontati solo due volte dal 2021, anno dell’ingresso degli Sharks in URC. In entrambi i precedenti hanno gioito i sudafricani.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

A dirigere la partita di domani in Sudafrica ci sarà il fischietto scozzese Mike Adamson, mentre gli assistenti sono i sudafricani Morne Ferreira e Hanru Van Rooyen. Al TMO la scozzese Hollie Davidson

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Il Benetton Rugby è partito in Sudafrica con un plotone di 32 giocatori (qui i dettagli). Coach Marco Bortolami e lo staff tecnico hanno deciso per una formazione con molte modifiche rispetto alla semifinale di Challenge Cup. L’head coach dei trevigiani non modifica il triangolo allargato: Rhyno Smith è l’estremo. L’ala destra rimane Ignacio Mendy, e a sinistra conferma per Onisi Ratave. Al centro spazio alla coppia formata dal duo Ignacio Brex-Tommaso Menoncello. Cambiano il mediano di mischia: il numero 9 è Andy Uren. Novità anche all’apertura, occupata da Leonardo Marin.

Nel pack biancoverde ci sono più avvicendamenti. Federico Zani sarà il pilone sinistro, come pilone destro ecco Simone Ferrari e a tallonare c’è Gianmarco Lucchesi. In seconda linea torna dal primo minuto Niccolò Cannone, insieme al capitano di giornata Eli Snyman. In terza linea un flanker è Alessandro Izekor, vicino a Sebastian Negri. A numero 8 rientra Lorenzo Cannone. Dalla panchina è pronto a debuttare Destiny Aminu, dell’Accademia Under 23 biancoverde e reduce dalla stagione giocata con i colori del Mogliano.

«Ci sono dei giocatori acciaccati dopo la gara contro Gloucester, che causa anche il lungo viaggio, è stato impegnativo cercare di recuperare. Le scelte sono state dettate da queste condizioni, ma credo che abbiamo una formazione equilibrata e competitiva per ottenere il massimo dalla partita contro gli Sharks» racconta l’head coach Marco Bortolami sulle scelte di formazione.​

Benetton Rugby​

15 Rhyno Smith (52)

14 Ignacio Mendy (24)

13 Tommaso Menoncello (42)

12 Ignacio Brex (81)

11 Onisi Ratave (23)

10 Leonardo Marin (23)

9 Andy Uren (20)

8 Lorenzo Cannone (41)

7 Sebastian Negri (83)

6 Alessandro Izekor (32)

5 Eli Snyman (C) (42)

4 Niccolò Cannone (73)

3 Simone Ferrari (104)

2 Gianmarco Lucchesi (45)

1 Federico Zani (81)

A disposizione: 16 Bautista Bernasconi, 17 Destiny Aminu (esordiente), 18 Giosué Zilocchi (16), 19 Edoardo Iachizzi (13), 20 Riccardo Favretto (38), 21 Dewaldt Duvenage (96), 22 Jacob Umaga (36), 23 Marco Zanon (77).()= presenze in biancoverde. Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Tomas Albornoz, Malakai Fekitoa, Toa Halafihi, Sam Hidalgo-Clyne, Marco Lazzaroni, Siua Maile, Ivan Nemer, Giacomo Nicotera, Paolo Odogwu, Edoardo Padovani, Federico Ruzza, Mirco Spagnolo, Nahuel Tetaz, Henry Time-Stowers, Marcus Watson, Manuel Zuliani.Arbitro: Mike Adamson (SRU).

Assistenti: Morne Ferreira e Hanru Van Rooyen (SARU)

TMO: Hollie Davidson (SRU)

LIVE – Il match sarà inoltre trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena.​

