Trofeo Veneto di corsa e marcia di strada, trionfa Treviso

Un arrivo in volata, con il trionfo di Treviso davanti a Padova. La rappresentativa della Marca si è imposta nella seconda prova del Trofeo Veneto di corsa e marcia di strada, andata in scena ieri - sabato 15 giugno – al Parco Urbano di Piazza Todeschini, ad Abano Terme (Padova), con organizzazione dell’Atletica Vis Abano. Nell’insieme delle gare di corsa e marcia dedicate alle categorie cadetti e ragazzi, Treviso ha totalizzato 648 punti, appena due in più di Padova (646). Terza Vicenza (414). Poi Venezia (401), Belluno (304), Rovigo (165) e Verona (143). Per Treviso si tratta di un bis: aveva già vinto, a fine marzo, a Cavriè di San Biagio di Callalta, la prova inaugurale della rassegna, anche in quel caso precedendo Padova. Domenica 23 giugno, nuovo appuntamento, questa volta in pista, per rappresentative giovanili: ad Arzignano, nel Vicentino, c’è il classico Trofeo delle Province Trivenete.

RISULTATI. Maschili. Corsa. Cadetti (2,5 km): 1. Tommaso Da Riva (Treviso – Atletica Valdobbiadene) 8’05”6, 2. Giacomo Dal Maso (Vicenza – Pol. Dueville) 8’05”9, 3. Alessandro Camillo (Venezia – La Fenice 1923 Mestre) 8’08”5. Ragazzi (1,5 km): 1. Massimo Toniolo (Vicenza – Pol. Dueville) 4’54”7, 2. Luca Formentin (Padova – Fiamme Oro) 4’56”4, 3. Samuele Bogno (Belluno – Gs Astra) 5’01”8.

Marcia. Cadetti (3 km): 1. Cristian Cecchetto (Vicenza – Csi Atl. Provincia di Vicenza) 13’58”1, 2. Alberto Allieri (Us Scanzorosciate) 13’59”4, 3. Lorenzo Benincasa (Venezia - Pol. Gazzera Olimpia Chirignago) 14’32”9, 4. Davide Da Re (Treviso – Vittorio Atletica) 14’59”7. Ragazzi (2 km): 1. Enrico Frasson (Treviso – Atletica Stiore Treviso) 11’01”6, 2. Nicolò Ruggiu (Padova – Fiamme Oro) 11’03”3, 3. Riccardo Zigante (Padova – Vis Abano) 11’05”0. Gara extra assoluta (5 km): 1. Mattia Pasqualotto (Atl. Vicentina) 23’59”0, 2. Matteo Dal Bò (Atl. Gorizia) 24’00”2, 3. Damiano Barbieri (Risorgive Aps) 24’10”5.

Femminili. Corsa. Cadette (2 km): 1. Anna Giambalvo (Treviso – Vittorio Atletica) 6’53”5, 2. Martina Bianchin (Treviso – Atl. Ponzano) 6’57”5, 3. Giorgia Milani (Treviso – G.A. Vedelago) 6’57”9. Ragazze (1 km): 1. Rym Giovannini (Padova – Pol. Brentella) 3’10”5, 2. Jenny De Bortoli (Treviso – Atl. Ponzano) 3’14”7, 3. Anna Frasson (Padova – Fiamme Oro) 3’16”2.

Marcia. Cadette (3 km): 1. Anita Marchi (Padova – Atl. Vis Abano) 14’13”0, 2. Caterina Carissimi (Us Scanzorosciate) 14’34”2, 3. Maria Beatrice Nieto (Treviso – Atl. Montebelluna) 16’52”3, 6. Caterina Tuzzato (Padova – Fiamme Oro) 17’17”3. Ragazze (2 km): 1. Giulia Pretotto (Treviso – Nuova Atletica Roncade) 10’51”2, 2. Melissa Zonta (Belluno – Gs La Piave 2000) 11’01”4, 3. Margherita Donà (Padova – Atl. Vis Abano) 11’23”9. Gara extra assoluta (5 km): 1. Giulia Lucentini (Atl. Vicentina) 24’00”0, 2. Laurentia Mereuta (Atl. San Bonifacio – Valdalpone) 25’43”2, 3. Martina Nacchi (Fiamme Oro) 25’51”3.