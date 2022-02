L'Omar Villorba si arrende al Viadana

Domenica da dimenticare per i trevigiani. Nettamente sconfitti dal Viadana che ha dominato tutto l’incontro. Dopo un primo tempo in cui il Villorba era riuscito a restare attaccato alla partita concedendo una sola meta, nella seconda frazione si assiste al crollo dei ragazzi di Bergamo che nonostante tutto riescono a riprendere la gara e passare in vantaggio.

Il secondo tempo

Ma dopo nemmeno 20’ spariscono dal campo e il Viadana ne approfitta mettendo a segno tre mete nel giro di 14’ chiudendo il match sul 31 a 14 e non lasciando spazio nemmeno agli ultimi tentativi dei trevigiani di ridurre lo svantaggio.

I tabellini

Viadana - Omar Villorba: 31 a 14

Marcatori: Pt 11' meta di Dorronsoro tr Donica; st 6' meta di Crosato tr Crosato, 14' meta di Pornaro tr Crosato, 18' meta di Sassi, 27' meta di Davolio, 34' meta di Ferro tr Donica

Viadana: Donica (st 17' Sassi); Boni (pt 34' Mezza), Panizzi, Bini (st 25' Pavan), Ferro; Paternieri, Joubert (st 17' Cafarra); Dorronsoro, Iedà, Manghi; Davolio, Galeotti; Artoni Al., Novidini, Gamboa. All: Pavan

Omar Villorba: Terzariol (st 40' Dall'Antonia); Pornaro (st 36' Stodard), Taffarello, Fiacchi, Fadda (st 40' Waja); Banzato, Crosato; Bernardi, Piaser, Scalco; Cocca (st 40' Gaion), Marchesin; Filippetto (st 29' Cescon), Buso (st 1' Florian), Toffolo (pt 28' Vettori). All: Bergamo

Arbitro: Fioravanti di Roma

Note: Primo Tempo: 5 - 0. Cartellini gialli: Pt: 5' Dorronsoro; St: 5’ Gamboa.