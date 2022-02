Vittoria importante per il Villorba dopo quasi due mesi di stop (che si sono visti tutti) contro un Valsugana ridotto ai minimi termini con solo tre uomini in panchina. Non è stata una bella partita e il Villorba ha sprecato molto in attacco ma è riuscito a difendersi molto bene. Dopo un primo tempo in cui ha praticamente chiuso i conti, la squadra trevigiana ha pagato dazio alla stanchezza. Molti falli ed errori ma una difesa ferrea. Buona la prima frazione dove il Villorba ha sfruttato le occasioni avute anche grazie a un Crovato in giornata di grazia infallibile nei calci. «Non è stata una bella gara, se non a tratti ? il commento dell?head Coach Bergamo ? per via del lungo stop e dei problemi che conosciamo tutti. Potevamo fare molto di più ma ci siamo salvati con una difesa quasi impenetrabile. È paradossale giocare in certe situazioni. Il Valsugana ha mostrato il suo valore nonostante avesse solo 18 giocatori disponibili».

I tabellini

Valsugana - Villorba Rugby: 10 - 18

Marcatori: Pt 3? meta di Dalle Palle A.,10' cp Crosato, 19' meta di Buso tr Crosato, 30' meta di Bavaresco. St 15? meta di Levorato, 25? cp Crosato.

Valsugana: Dalle Palle E.; Trivellone, Gobbi, Levorato, Andriollo; Dalle Palle A., Pocher; Canova, Ascani, Chino; Dalan, Zoldan (st 20' Nalato); Trevisan, Paparone, Granzotto. All: Rangone

Villorba Rugby: Pavin; Stodard, Crosato, Fiacchi, Dall'Antonia (st 16' Fadda); Banzato, Mazzariol (st 16' Taffarello); Bavaresco, Bernardi, Scalco; Cocca (st 6' Piaser), Marchesin (st 33' Ferrari); Filippetto (st 11' Cescon), Buso (st 1' Florian), Gaion (pt 24' Zanatta). All. Bergamo, Orlando, Foglia

Arbitro: Baldazza di Cesena

Note: Primo Tempo: 5 - 15. Cartellini gialli: Pt: 29? Canova.