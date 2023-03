Mogliano, domenica le finali dell'Ibi di 4^ categoria: singolari e doppi

A Mogliano Veneto tutto pronto il programma delle Finali dell’Ibi provinciale di 4^ categoria. Ultima fatica per l’organizzazione per Lucia Maffei ed Alfredo Vianello con la supervisione di Mauro Cenedese. Domenica 12 marzo, alle ore 10, le finali del singolo femminile che vedranno di fronte l'Under 18 Benedetta Boato con l'Under 14 Giada Levorato; sempre alle ore 10 le finali del maschile tra Andrea Camarin e Giuliano Tonini e quella del terzo posto tra Federico Valter Gasparini e Manuel Barbon. Alle ore 11.30 quelle del doppio femminile tra le montelliane Cunial-Mazzoccato Martinazzo e le trevigiane Galea-Corsi. Quella del maschile non prima delle ore 12 che vedranno Camarin-Tonini opposti all’altro duo montelliano Bonato-Finco.

Gli altri tornei

Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria il Torneo di Primavera che durerà fino al 19 marzo per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Le gare di domenica 12 inizieranno dalle ore 10 e proseguiranno con gli ultimi incontri delle 20.30. Cabina di regia tutta rosa con Carla Carrer e Loredana Venturini. Rodeo femminile 11 e 12 marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Una trentina le tenniste a confronto. L’ultima giornata entrano in campo sin dalle ore 9.30. Le finali non prima delle 18.30. Dal 11 al 26 marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile con 800 euro di montepremi. Sono 150 i partecipanti alla kermesse diretta da Moira Baratto e Debora Comici. Prime gare domenicali dalle ore 9 in contemporanea su 4 campi fino alle 18.30. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 marzo. Dal 24 Marzo al 6 aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Dal 7 al 23 aprile allo Sporting Life Center la kermesse principale dell’IBI femminile. Tappa regionale per i campioni provinciali di quarta, ma pre-qualificazioni nazionali con montepremi di oltre 10mila euro. Vi possono partecipare tutte le tenniste di 1-2-3^ categoria. Dirige Gabriele Bresolin e la supervisione sarà affidata ad un giudice di gara nazionale. Oltre alle migliori tenniste del treiveneto, sono attese molte campionesse italiane del circuito internazionale.