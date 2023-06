Andolfi sfiora il podio, Bizzotto dominatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un altro fine settimana consistente per Xmotors Team, al rientro da due importanti trasferte con riscontri significativi per il proseguimento dell'annata. Sullo sterrato del San Marino Rally la scuderia di Maser, sempre sostenuta da La Superba, ha raccolto un buon quarto posto nella generale, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2 grazie a Fabio Andolfi, in coppia con Nicolò Gonella su una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto. Il pilota di Savona, tra Venerdì e Sabato scorsi, ha incassato un nuovo secondo posto tra gli iscritti al Campionato Italiano Assoluto Rally, in un evento valevole anche per il Campionato Italiano Rally Terra, che lo conferma come unico in grado di poter tenere il ritmo di Crugnola. “Erano due anni che non correvo sullo sterrato” – racconta Andolfi – “ma sono riuscito a prendere un buon feeling rapidamente. Abbiamo cercato di migliorare, chilometro dopo chilometro, cercando di condurre una gara intelligente al Sabato, senza rischi. La vettura è stata impeccabile, come sempre, ed anche il team ha fatto un ottimo lavoro. Peccato per il chilometraggio, prove abbastanza corte. Dobbiamo migliorare, dobbiamo farlo sempre, e cercheremo di arrivare ancora più allenati per le ultime tre gare della stagione. Grazie al mio navigatore, Nicolò Gonella, ma anche a tutta la mia famiglia, ad MS Munaretto, a Pirelli, ad ACI Team Italia, ad Xmotors Team, a La Superba ed a tutte le persone che mi stanno aiutando.” Un giorno di differenza, partenza al Sabato ed arrivo alla Domenica, per un Rally Valli della Carnia che ha consacrato Giampaolo Bizzotto quale numero uno tra le vetture di classe Rally4. Il pilota di Tombolo, affiancato da Sandra Tommasini sulla Peugeot 208 Rally4 di PR2 Sport, ha fatto la voce grossa, infliggendo oltre un minuto di distacco al primo degli inseguitori in gruppo RC4N, divario arrivato a sfiorare quasi quota due primi nella fotografia finale di categoria. A completare un fine settimana da assoluto protagonista anche l'ottava piazza nella generale. Due su due per la seconda punta della scuderia di Maser, sempre sostenuta da La Superba, ed una classifica di Coppa Rally ACI Sport che, in quarta zona, lo vede tranquillamente in vetta. Una situazione replicata anche in chiave di R Italian Trophy, nel rispettivo raggruppamento. “Nonostante la classifica finale” – racconta Bizzotto – “è stato un fine settimana molto complicato per noi, avendo iniziato la stagione testando nuove parti meccaniche dell'assetto. Sin dal primo giro dello shakedown non riuscivo a guidare come volevo e, dopo vari interventi, abbiamo trovato sensibili miglioramenti. All'ultima assistenza abbiamo fatto la prova del nove, tornando al setup dello scorso anno, e siamo riusciti ad abbassare di undici a Val di Lauco, migliorando il record delle due ruote motrici. Ci siamo complicati la vita ma abbiamo raccolto una notevole mole di informazioni, utili per il futuro. Grazie a Patrick Rossi ed a Paolo Rigoni, titolari di PR2 Sport, per credere in me. Grazie ad Xmotors Team ed a La Superba che fanno di tutto per permettermi di stare in auto il più possibile. Grazie alla mia naviga Sandra, sempre perfetta e brava a sopportarmi. Grazie ai partners ed a tutta la comunità del Valli della Carnia.”