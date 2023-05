Andrea Gracis lascia Treviso Basket: «Il mio addio è scontato»

Una notizia che era nell’aria trova di fatto l’ufficialità. Andrea Gracis, direttore sportivo della Nutribullet Treviso Basket dal 2014, annuncia l’addio alla Tribuna: «La mia non permanenza a Treviso è ormai scontata, devo solo attendere la ratifica ufficiale». Si chiude così un’epoca per Treviso Basket, che con Gracis ds ha vissuto tutte le fasi della sua risalita dalla Serie B alla promozione in Serie A nel 2019.

Come riportato da La Prealpina, uno dei nomi più papabili per la successione è quello di Simone Giofrè, che è sotto contratto con la Happy Casa Brindisi fino al 2024. Con lui potrebbe arrivare in panchina anche Frank Vitucci, grande ex Benetton dal 2001 al 2010 prima come vice e poi come capo allenatore.