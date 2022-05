Primi punti per Andriolo e Bizzotto al Rally Piancavallo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Aperto finalmente il sipario sulla Coppa Rally ACI Sport in zona quattro e sulle serie annesse con un Rally Piancavallo che, tra Sabato e Domenica scorsi, è stato il vero vincitore, ricevendo numerosi applausi dai concorrenti e dagli addetti ai lavori. Il primo atto della serie regionale, a coefficiente maggiorato a quota 1,5, ha portato in dote numerose soddisfazioni in casa Xmotors Team, a partire da un Rudy Andriolo che, in coppia con Manuel Menegon sulla Skoda Fabia Rally 2 Evo di MS Munaretto, ha chiuso il proprio bilancio con un buon quarto assoluto, di gruppo RC2N e di classe R5 - Rally 2, a poco più di due secondi dal terzo ma felice per il gradino più basso del podio firmato in chiave CRZ. Il pilota di Cavaso del Tomba figura ora a meno sei nella provvisoria generale ed in quella di classe ma è anche secondo nella classifica di R Italian Trophy, nel primo raggruppamento.

“Peccato per il primo giro” – racconta Andriolo – “perchè abbiamo montato delle gomme troppo morbide. Nel secondo abbiamo dato il massimo ma ci è sfuggito il podio assoluto, per poco. Prima del Carnia cercheremo di effettuare un test per capire meglio le Pirelli, cercando di evitare gli errori che ci han penalizzato qui. Complimenti agli avversari ma anche agli organizzatori. Gara bellissima e molto tecnica. Grazie a tutti i nostri partners, al team MS Munaretto che ci ha dato un'auto performante ed impeccabile nonché ad Xmotors Team.” Un dodicesimo assoluto, decimo di gruppo RC2N e di classe R5 - Rally 2, accolto con soddisfazione da Fabio Sandel, con Beatrice Croda su una Skoda Fabia R5 di Motor Team. Una progressione costante che ha visto il pilota di Miane passare dalla ventunesima posizione della prima “Pradis” fino alla firma dell'ottavo parziale in prova, al termine dell'ultima “Clauzetto”.

“Abbiamo pagato la non conoscenza della gara” – racconta Sandel – “ma abbiamo visto che siamo soltanto in ritardo di ritmo. Gara magnifica, prove stupende. Ringrazio Beatrice e l'impeccabile Motor Team, della famiglia Ferrari, senza mai dimenticarmi del mio presidente, Francesco Stefan, di tutta Xmotors Team e dei partners che ci permettono di essere in gara.” Uno shakedown bagnato, al contrario di una Domenica di gara baciata dal sole, hanno penalizzato un Giampaolo Bizzotto che, in coppia con Sandra Tommasini sulla Peugeot 208 Rally 4 di PR2 Sport si è accontentato del terzo gradino del podio in classe, ad 1”2 dal secondo, ed ha chiuso quarto di RC4N nonché terzo nel raggruppamento di R Italian Trophy. “Prima di tutto complimenti agli organizzatori” – racconta Bizzotto – “perchè questo Piancavallo è stato meraviglioso, percorso bellissimo ed organizzazione di alto livello. Abbiamo chiuso terzi, al termine di una lotta con il coltello tra i denti con Martinis, davanti a noi di poco più di un secondo. Complimenti anche a Pasa che è andato fortissimo. Noi non eravamo a posto di setup, tra shakedown bagnato e zero test. Va bene così, avremo modo di rifarci in Carnia.”