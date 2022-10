Treviso Basket fa visita alla Virtus, Nicola: «Siamo sulla strada giusta»

Dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro Sassari la settimana scorsa, la Nutribullet Treviso va a far visita alla Virtus Bologna, allenata da coach Sergio Scariolo. Le Vu Nere hanno iniziato il campionato con tre vittorie in altrettante partite, controbilanciando la partenza zoppa in Eurolega, in cui hanno vinto solo un match sui quattro disputati. Sulla carta l’esito del match, in programma alle 20 di domani sera, sembra scontato. Secondo Alvise Sarto, giovane esterno di TVB, la squadra dovrà cercare di «affrontare la partita con la massima serenità, dando il massimo su ogni pallone e cercando di approfittare di eventuali occasioni concesse dai padroni di casa». Treviso ha recuperato Ike Iroegbu, assente nell’ultima partita per una contusione al piede, e si presenterà al completo, mentre la Virtus deve fare i conti con le assenze di Shengelia, Jaiteh e Abass, con quest’ultimo che tornerà in campo solo nel 2023.

«Dobbiamo continuare a migliorare sul piano mentale e fisico, la strada intrapresa è quella giusta. La Virtus ha un roster completo e assemblato per competere al massimo livello europeo, saranno sicuramente arrabbiati per le due sconfitte consecutive e metteranno in campo la massima fisicità contro di noi. Sarà importante cercare di controllare il ritmo della partita, queste le parole di Marcelo Nicola nella conferenza stampa di vigilia.

La partita sarà in diretta tv web diretta tv web in streaming su Eleven Sports, previo abbonamento, e in diretta televisiva su Eurosport 2.