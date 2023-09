“Aperitivi con”, al via l’iniziativa per conoscere i giocatori di Treviso Basket

Settembre è iniziato e per Treviso Basket sarà un mese ricco di appuntamenti. La Nutribullet, che conclude il ritiro a Domegge di Cadore, è attesa domani dal primo match di precampionato contro l’Happy Casa Brindisi, nell’ambito del Torneo di Cavallino Treporti. Vitucci, Bowman e Harrison sfideranno subito la loro ex squadra anche se non in un appuntamento ufficiale. Coach Vitucci ha commentato così il momento della squadra: «Veniamo da una settimana di intenso lavoro, è stato un periodo importante per il gruppo che è quasi tutto nuovo. Oltre all’aspetto tecnico/tattico, il ritiro ci è servito per aumentare la conoscenza reciproca dentro e fuori dal campo».

Martedì 12 settembre alle 12 prenderà il via l’iniziativa “Un aperitivo con”, una serie di eventi aperti alla stampa e ai tifosi per conoscere da vicino i protagonisti della prossima stagione. Il primo appuntamento sarà alla Loggia dei Cavalieri, in Via Martiri della Libertà. Nell’occasione, verrà presentata la nuova partnership con Centro Marca Basket. Interverrano il gm di TVB, Giovanni Favaro, il presidente di Centro Marca Banca, Tiziano Cenedese, e i tre giocatori che dalle giovanili hanno fatto il loro ingresso in prima squadra: Leonardo Faggian, David Torresani e Francesco Scandiuzzi.

Mercoledì 13 settembre alle 12 sarà il turno di Alessandro Zanelli, Ky Bowman, e D’Angelo Harrison, che parleranno al Crinch Corner di Via Barberia assieme ad Agnese Vicinio, titolare di Crinch Corner. Entrambi gli eventi saranno in diretta sulla pagina Facebook di Treviso e ci sarà la possibilità di porre domande online ai giocatori.