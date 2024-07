L'aquila Sebastiano Scatà vola a Negrisia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ospiti alla cantina Le Rive dei fratelli Andrea e Luigi Bonato, si è svolta domenica 14 luglio 2024 la tradizionale corsa delle Faloppe, gara sociale riservata ai ciclisti della Fausto Coppi Polyglass Mapei Memorial Luigi e Romano Zanchetta. Una cinquantina al via su 65 tesserati suddivisi in 8 categorie, formula che non cambia da 45 anni, 3 giri ad andatura turistica per permettere ai nuovi di prendere confidenza con il percorso e poi via libera, presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale gli Assessori Sergio Lorenzon e Matteo Buso, per le Famiglie Zanchetta Giovanni e le sorelle Gianna e Marilena che hanno elogiato l’organizzazione. Al via ufficiale del terzo giro sono subito Scatà e Kurtisi a scremare il gruppo, ben presto rimangono in 12 al comando, si viaggia sempre sopra i 43 km/h di media, a 8 giri dal termine s’invola Sebastiano Scatà, sembra prematura l’azione, a 3 giri dal termine sfortuna per lui, si rompe il cambio che rimane bloccato sul 52 – 11, non molla, Davide Biondo, Ivone Favaretto e Alessio Pellin gli arrivano nel finale a pochi metri ma è lui a vincere l’assoluto a braccia Alzate. Per la categoria junior vittoria di Sebastiano Scatà su Andrea Bisetto e Francesco Lupi. Senior vince il sosia di Gaviria, Alessio Pellin allo sprint con un pimpante Ivone Favaretto, terzo Nicola Spinato. Thomas Pillon, Alberto Carniel e Omar Buso. Veterani A vince Davide Biondo su Burim Kurtisi ed Enrico Buoro. Veterani B Sprint imperiale del segretario Federico Masarin su Alberto Falcier e Filippo Berto a seguire Cristian Gajotto, Juri Lupi e Roberto Bergamo. Gentleman A si ripete come l’anno scorso Denis Casdamuro su Omar Calderan, terzo Alberto Bortoluzzi, seguono Lorenzo Pattaro, Zeno Squararotti, Sergio Lorenzon e Remo Ottavian. Gentleman B s’impone Andrea Bergamo su Fausto Cella, terzo Massimo Ghirardo, Orlando Bozzon e Walter Zorzetto. SG A vince come l’anno scorso Oscar Tonon e dedica la vittoria alla mamma scomparsa qualche giorno prima, secondo Francesco Nardini e terzo Lauro Vidotto. SG B rivince come l’anno scorso Roberto Buoro sui fratelli Nello e Lino Marcassa, bravi anche Renzo Buso, Franco Mazzariol, Giovanni Favaretto, Luigi Montesel, Luigi Bonato,Renzo Sartori. La festa termina come da tradizione all’interno della cantina Le Rive, un ringraziamento particolare al panificio Floreno, la Dott.ssa Marina De Vescovi (che convolerà a nozze a settembre) i volontari sugli incroci, le moto staffette, Bruno Lorenzon oggi macchina inizio gara, Simone e Christian addetti foto e video che rivedremo a fine stagione nella tradizionale cena sociale presso il ristorante Alla Croce di Negrisia, e Maria unica donna al via che mi ha aiutato a stilare le classifiche. Prossimi appuntamenti per i ciclisti della Fausto Coppi Polyglass il 3 Agosto a Faè di Oderzo con il Campionato provinciale e ferragosto a Calderba con il Campionato Nazionale Donatori del sangue. Edi Tempestin