Arcieri di Villa Guidini: nel weekend arriva il record della 13enne Justine Camelato

I giovanissimi arcieri della compagnia Arcieri di Villa Guidini di Zero Branco stanno mietendo allori e record in ogni manifestazione alla quale partecipano. Alla gara di Sedico (BL), organizzata domenica dagli Arcieri del Piave e valevole per la 3° 72 frecce delle dolomiti Bellunesi, è arrivato un nuovo record italiano dalla tredicenne Justine Camelato nella categoria Arco Nudo ragazzi femminile 50 metri. Dopo aver realizzato il record italiano il 6 settembre a S. Marco Stigliano (PD) con 383 punti, strappatogli la settimana scorsa da due ragazze di Sassari con 409 punti, a Sedico nelle 12 volee da 6 frecce ha realizzato un nuovo record con 455 punti, 72 in più del suo precedente. Nella categoria Arco Olimpico allievi maschile 60 metri terzo posto di Iker Brugnaro con 496 punti e quarto posto di Barnaba Da Villa con 474.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.