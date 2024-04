Arriva il Marca, Scopel c'è

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'ultima volta che lo si è visto in azione al volante è stato sulle strade di casa nel 2023 ma l'arrivo del Rally della Marca ha portato Roberto Scopel a rispolverare tuta, casco, scarpette e guanti per una presenza irrinunciabile. Il pilota di Possagno, dopo essersi alternato alla guida di vetture profondamente diverse tra di loro nel corso delle ultime stagioni, ritornerà al via con l'intramontabile francesina da rally. Sarà infatti la gloriosa Renault Clio Williams gruppo A, esemplare messo a disposizione per l'occasione da R Service, a riportare in azione il trevigiano, in gara per i colori di EASI. Con il sedile di destra occupato da Andrea Prevedello si riformerà così quella coppia che salì sul gradino più alto del podio A7 nel 2022, anche quindicesimo assoluto al Colli Trevigiani. “Conosco bene la Clio Williams gruppo A” – racconta Scopel – “ma è altrettanto vero che sono più di due anni che non ci salgo sopra, avendo corso le ultime due su una Skoda Fabia R5 e su una Peugeot 208 Rally4. È da un anno che sono fermo e questo di certo non mi aiuterà ma il fatto di aver vinto il Colli Trevigiani, l'ultima volta con la Clio gruppo A, ci stimola a far bene.” Un obiettivo che non si limita solamente al successo tra le duemila gruppo A per Scopel. “Sicuramente puntiamo a fare bene in classe” – continua Scopel – “e speriamo che ci sia un buon numero di avversari al via perchè preferisco finire secondo lottando che vincere da solo. Aspettiamo qualche buon piede al via che ci possa dare dei riferimenti. Abbiamo un'auto datata ma pur sempre competitiva quindi cercheremo di toglierci qualche bella soddisfazione anche nella generale del due ruote motrici. Non vediamo l'ora di tornare a confrontarci in strada.” La quarantesima edizione del Marca, seconda tappa del Trofeo Italiano Rally ed apertura Coppa Rally ACI Sport di zona quattro a coefficiente maggiorato, metterà sul piatto una sola giornata di gara, quella di Sabato 27 Aprile, che si articolerà su sette prove speciali. Si partirà con un primo giro su “Monte Cesen” (21,53 km), “Monte Tomba” (10,12 km) e “Mostaccin” (7,48 km), passando ad un primo pomeriggio dove torneranno protagonisti i tratti cronometrati di “Monte Cesen” e di “Monte Tomba”, affidando la chiusura alle ripetizioni di “Mostaccin” e di “Monte Tomba” che completeranno i poco meno di ottantanove chilometri. “Credo di aver fatto almeno quindici volte il Marca” – aggiunge Scopel – “ed il percorso è sempre lo stesso, da una parte o dall'altra. Con la Clio saremo competitivi sulle prove corte mentre la vedo dura sul Cesen. Grazie al team R Service, una vera famiglia che merita di essere considerata da tanti altri piloti. Grazie a Carlo ed alla sua EASI. Grazie ad Andrea, ai partners ed alla mia famiglia. Vi aspettiamo Giovedì 25 Aprile, dalle cinque del pomeriggio, presso il Bar Filanda, a Cavaso del Tomba, per la nostra presentazione ufficiale.”