Assegnati gli scudetti regionali veneti per la categoria Veterani Sabato 8 allo SLC di Vacil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center di Vacil Sabato 8 Giugno si sono tenute le finals del circuito Veneto Veterani che assegnavano gli scudetti dai 45 ai 65 anni. E’ stata una vera festa dello sport che ha visto a confronto 16 squadre provenienti da Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Cast arbitrale al completo, come consuetudine in occasione delle finals, umpire chairs coordinati da Luigi Teti e direzione generale di Mauro Granzotto coadiuvato dal decano Giuliano Ferro. Consegna dei premi affidata al vice presidente della Fitp Alessandro Zambon. Per il 45M vince il Noventa Vicentina sui trevigiani del Volpago. Per l’Over 50M il team veneziano del Ca’ del Moro ha prevalso su quello della Canottieri Padova. Nell’Over 55M l’At Verona ha prevalso sulla formazione veneziana del Fossalta di Portogruaro. Nell’Over 60M ancora protagonista l’At verona sui veneziani del ca’ del Moro. Nell’Over 65M il derby tutto trevigiano ha premiato la formazione dell’Ostani di Montebelluna su quella del Pederobba. Nelle formazioni femminili per le Lady 45 la patavina Commodore Academy ha superato le veneziane del Santa Maria di Sala. Per le 50F il derby tutto veneziano ha scudettato le giocatrici del Brenta Sport di Vigonovo che hanno superato le giocatrici della Canottieri Mestre.

TORNEI IN ATTO A Pederobba fino al 15 Giugno c’è il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, ci sono 27 coppie a confronto. A Sernaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5.000€. Sono 56 i giocatori a confronto. A Castelfranco fino al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 146 giovani. A Mogliano fino al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7.000€ di price money. Sono 45 attualmente i giocatori in tenzone ma mancano ancora tutti i seconda categoria. Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 Giugno.