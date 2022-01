ATL-Etica inizia il 2022 con 16 titoli ai campionati nazionali Aics indoor

ATL-Etica inizia il 2022 alla grande. La società di San Vendemiano ha conquistato ben 16 titoli ai campionati nazionali Aics indoor, andati in scena al Palalottici di Parma con la partecipazione di circa 500 atleti in rappresentanza di nove regioni. ATL-Etica ha conquistato nove titoli maschili e sette femminili, mettendo in mostra i migliori atleti del vivace settore giovanile. In campo maschile, ori nazionali per Matteo De Noni nei 1500 juniores (4’52”14), Daniele Rui nel lungo allievi (5.44), Marco Altinier nell’alto allievi (1.60), Matteo Franceschin nei 200 allievi (25”19), Mathis Santin nei 50 allievi (6”54), Elia Dall’Antonia nel lungo cadetti (5.18), Matteo Montagner nei 50 ostacoli cadetti (8”48), Filippo Tineo nel lungo ragazzi (3.81) e Filippo Altinier nei 50 esordienti 10 (8”09).

A livello femminile, gradino più alto del podio per la staffetta 4x160 composta da Ludovica De Luca, Beatrice Saccon, Carolina Dufour e Fatou Sane (1’34”24). De Luca e Dufour si sono imposte rispettivamente anche nell’alto (1.51) e nei 50 (7”26). Titoli poi per Angela Guerra nel lungo cadette (4.03), per Valentina Zottarelli nel peso cadette (8.58) e per Teresa De Biasi che, nella categoria ragazze, ha fatto doppietta primeggiando nel lungo (4.27) e nei 50 (7”46).

Dalle indoor alle corse campestri. Domenica 9 gennaio, nel cross Villa Imperiale, a Galliera Veneta (Padova), debutterà con la maglia di ATL-Etica San Vendemiano la 22enne Nikol Marsura. Nel 2021 ha corso i 1500 in 4’32”8 e i 3000 in 10’20”9. Segnali di ripresa per una ragazza dall’indubbio talento (2’11”87 negli 800 da allieva nel 2015), ma frenata nel recente passato da alcuni problemi fisici. Arriva in prestito da Eurovo Atl. Pieve di Soligo, con tanta voglia di tornare protagonista.