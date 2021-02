Atl-etica conquista ben 13 podi nel Campionato nazionale indoor Aics

Cinque ori, quattro argenti, quattro bronzi. E uno splendido terzo posto di squadra. Nel fine settimana, mentre l’altista Gianmarco Tamberi era impegnato ad Ancona nell’esordio stagionale con la maglia di ATL-Etica (2.32, miglior misura stagionale al mondo), il sodalizio di San Vendemiano si è fatto onore al campionato nazionale indoor Aics, disputato al PalaLottici di Parma con la partecipazione di 300 atleti e 58 società.

Sul gradino più alto del podio, l’allievo Riccardo Tomè nel lungo (5.72) e nei 50 (6”50), il cadetto Andrea Calciati nel lungo (5.34), la cadetta Emma Bottega nei 600 (1’51”66) e la cadetta Serena De Noni nel peso (8.82). Argenti per l’allievo Andrea Bortoluzzi nell’alto (1.55), l’allievo Loris Gava nel lungo (4.89), il cadetto Giacomo Fantinel nel peso (9.47) e la cadetta Valentina Zottarelli nel peso (8.34). Bronzi, infine, per l’allieva Fatou Sane nel lungo (4.41) e nei 50 (7”38), per il cadetto Matteo Franceschin nei 50 (6”82) e per il cadetto Daniele Rui nel lungo (5.01).

Era la prima partecipazione di ATL-Etica San Vendemiano alla rassegna nazionale indoor Aics. “Era importante esserci per dare continuità all’attività che i nostri ragazzi svolgono durante la settimana e cementare lo spirito di gruppo - ha commentato il direttore tecnico Andrea De Lazzari – Le occasioni per gareggiare, in questo periodo, non sono molte e il campionato nazionale indoor Aics rappresentava uno degli obiettivi del nostro inverno”. Guidata dai tecnici Timmy Stallone e Matteo Paramento, che hanno curato scrupolosamente la preparazione dei ragazzi, ATL-Etica San Vendemiano si è presentata a Parma con una ventina di atleti che alla fine hanno portato la rappresentativa provinciale di Treviso al terzo posto nella classifica di squadra dietro a Perugia e Bologna.