Atletica indoor, per Busato e Campion prestazioni ancora da record

Enrico Busato in azione a Padova

Record, record e ancora record. Il weekend di gare al Palaindoor di Padova regala all’Atletica San Biagio gli exploit di Enrico Busato ed Elena Campion, oltre agli ottimi risultati di tanti altri atleti. Enrico Busato ha vinto la gara allievi di getto del peso, lanciando a 15.44. La misura, oltre a rappresentare il nuovo record personale, con un miglioramento di 51 centimetri in un colpo solo, è anche la seconda prestazione italiana dell’anno a livello under 18: applausi!

La junior Elena Campion, bronzo tricolore allieve outdoor nel 2020, ha invece corso i 400 sabato in 58”22 e i 60 domenica in 7”96. Sul doppio giro di pista, il progresso è di 1”13. Mentre nella gara di velocità pura Elena si è migliorata di 6/100, scendendo per la prima volta sotto la barriera degli 8”. A Padova hanno gareggiato anche l’allievo Samuele Murador nel peso (11.28), lo junior Angelo Tuoni sempre nel peso (12.05), l’allieva Martina Vallero negli 800 (2’53”00) e Marie Colette Victor Santaga nei 1500 (6’01”78).