Atletica, a Ponzano Veneto arrivano le doppiette di Favaretto e Vanzella

Un centimetro di progresso per Eleonora Favaretto. Sabato, a Ponzano, nel 5° Test di allenamento certificato (TAC), la cadetta dell’Us Atletica Quinto Mastella ha saltato 1.60 in alto, misura di tutto rispetto per un’atleta che non ha ancora compiuto 15 anni. Eleonora Favaretto ha così migliorato il record personale (1.59, risalente al 2018), candidandosi per un finale di stagione da protagonista. Sua anche una delle due doppiette di giornata: dopo aver vinto l’alto, si è infatti imposta pure nel lungo, atterrando vicina ai 5 metri (4.98). Due vittorie nello stesso pomeriggio anche per Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso), leader nel triplo (12.52) e nel giavellotto (50.02). Prossimo appuntamento con l’atletica giovanile, mercoledì 9 settembre, quando a Vedelago si svolgerà il 6° Test di Allenamento Certificato, imperniato sulla categoria ragazzi. Inizio alle 18.30.

RISULTATI. CADETTI. 300: 1. Luca Tonon (Atl. Ponzano) 37”7, 2. Diego Capocchini (Trevisatletica) 38”7, 3. Samuel Favaretto (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 38”7. 1000: 1. Alberto Ronzani (Trevisatletica) 2’41”9, 2. Federico Morona (Atl. Sernaglia) 2’43”6, 3. Filippo Bisetto (Trevisatletica) 2’44”9. Alto: 1. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 1.67, 2. Giovanni Maset (Trevisatletica) 1.64, 3. Marco Altinier (ATL-Etica San Vendemiano) 1.58. Lungo: 1. Thomas Frare (Atl. Pederobba) 5.32, 2. Gabriele Simon (Atl. Montebelluna) 5.28, 3. Andrea Ruzzier (Us Atl. Quinto Mastella) 5.22. Triplo: 1. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 12.52, 2. Luca Tonon (Atl. Ponzano) 11.95, 3. Andrea Bortoluzzi (ATL-Etica S. Vendemiano) 10.66. Disco: 1. Damiano Busatto (VFGroup Atl. Santa Lucia) 31.85, 2. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 30.00, 3. Samuele Guizzo (Atl. Pederobba) 17.23. Giavellotto: 1. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 50.02, 2. Giacomo Paolo Fantinel (ATL-Etica S. Vendermiano) 35.56, 3. Angelo De Zotti (Atl. Silca Conegliano) 32.07.

CADETTE. 300: 1. Harriet Amponsa Agyekum (Silca Conegliano) 44”5, 2. Beatrice Buso (Trevisatletica) 44”7, 3. Matilde Toniolo (Trevisatletica) 45”5. 1000: 1. Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso) 3’09”9, 2. Caterina Zorzi (Trevisatletica) 3’14”2, 3. Francesca Piccolo (Atl. Valdobbiadene) 3’18”6. Alto: 1. Eleonora Favaretto (Us Atl. Quinto Mastella) 1.60, 2. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 1.58, 3. Francesca Cortesia (Atl. Pederobba) 1.54. Lungo: 1. Eleonora Favaretto (Us Atl. Quinto Mastella) 4.98, 2. Matilde Spessotto (Atl. Ponzano) 4.84, 3. Aurora Botteon (Vittorio Atletica) 4.37. Disco: 1. Aurora Pongiluppi (Trevisatletica) 21.38, 2. Camilla Pizzutto (Runners Club Agggredire) 20.89, 3. Serena De Noni (ATL-Etica San Vendemiano) 19.62. Giavellotto: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 23.97, 2. Ester Checuz (Atl. Pederobba) 23.91, 3. Giulia Hernandez Broggin (Atl. Montebelluna) 20.38.