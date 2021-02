Atletica San Biagio: Elena Campion vola ai Tricolori Juniores

Un’atleta in partenza per i campionati italiani juniores indoor e un altro in arrivo per rinforzare l’ambizioso gruppo del mezzofondo. Giorni importanti in casa dell’Atletica San Biagio. Elena Campion, una delle punte di diamante della società presieduta da Silvano Tomasi, nel weekend - sabato 6 e domenica 7 febbraio – sarà impegnata ad Ancona nella rassegna indoor a livello under 20.

Elena Campion è iscritta a 200 e 400 metri. L’obiettivo? Confermare il bell’inizio di stagione che ha visto l’allieva del tecnico Mauro Franzero migliorarsi, al coperto, nei 60 (7”96), nei 200 (26”09) e nei 400 (58”22). Elena, 18 anni ancora da compiere, è alle prime esperienze tra le juniores, dopo aver vinto il bronzo nei 400 ai campionati italiani allieve outdoor del 2020, ma sta affrontando il cambio di categoria con la giusta mentalità. Ancona sarà il primo crocevia importante della stagione.

L’Atletica San Biagio, intanto, ha formalizzato il tesseramento di Giacomo Esposito, uno dei mezzofondisti più forti nel panorama regionale. Ventisei anni, di Montebelluna, nelle ultime due stagioni in forza alla società veneziana Tornado, Esposito ha primati personali di tutto rispetto: 8’24”32 nei 3000, 14’44”42 nei 5000, 31’55”90 nei 10.000, 1h07’08” nella mezza maratona.

Nel 2019 si è laureato campione veneto assoluto nei 10 km su strada e l’anno scorso ha fatto altrettanto nella corsa in montagna. Il suo arrivo andrà a rinforzare ulteriormente un comparto del mezzofondo che già comprende l’algerino Okba Seddik e l’etiope Damte Kuashu Taye, rispettivamente quarto e sesto due weekend fa a Vittorio Veneto nel primo cross della stagione regionale. E proprio nel cross, il 14 febbraio, a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), avverrà il debutto con la nuova maglia dell’Atletica San Biagio per Giacomo Esposito.