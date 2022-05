Avbelj firma il secondo assoluto al Rally del Taro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Come da tradizione non poteva manca assolutamente ed anche l'edizione 2022 del Rally del Taro ha visto la pioggia quale assoluta protagonista. Le possibilità di commettere errori fatali, in ottica di un International Rally Cup articolato su sole quattro gare, hanno spinto Boštjan Avbelj a guardare più al futuro che al singolo risultato. Il pilota sloveno, alla guida di una Skoda Fabia Rally 2 Evo di MS Munaretto con il sedile di destra occupato dall'inseparabile Damijan Andrejka, partiva forte sulla prima “Montevacà”, firmando lo scratch ma con un margine di soli due decimi su Nucita, vincitore in Maremma. Un primo campanello d'allarme suonava pericolosamente per il portacolori di Xmotors Team, uscito leggermente di strada sulla prima “Folta” ma, fortunatamente, senza conseguenze. Resosi consapevole della posta in palio la prima punta della scuderia di Maser continuava a spingere, senza rischiare più del dovuto, ed archiviava la trasferta parmense, alla Domenica sera, con un altro secondo posto assoluto, di gruppo RC2N e di classe R5 - Rally 2, preceduto da un Rossetti ancora a quota zero nella serie e rosicchiando terreno all'attuale leader Nucita.

“Un Taro davvero difficile” – racconta Avbelj – “ed era molto importante riuscire a portare l'auto al termine. Le condizioni meteo cambiavano di continuo ed era complicato fare la giusta scelta delle gomme. Grazie ad MS Munaretto abbiamo sempre avuto ottime informazioni e consigli. Sulla terza prova ho commesso un errore e siamo usciti di strada, perdendo almeno una decina di secondi, ed abbiamo lottato anche sulla penultima prova. È stato un fine settimana dove abbiamo maturato altra esperienza, in condizioni difficili, e non possiamo che essere contenti del nostro risultato. Grazie, di cuore, ad Xmotors Team, al team MS Munaretto per l'auto fantastica e per l'assistenza, senza dimenticare tutti i partners che ci danno supporto.” Un primo cartellino di presenza timbrato positivamente anche per Luca Diserò, alla guida di una Peugeot 208 R2 di Emmepi Racing ed affiancato da Stefano Peressutti con le note in mano. Per il pilota di San Michele al Tagliamento, impegnato nella scalata alla classifica di un IRC R2B Aspirato caratterizzato da un alto livello di competitività, una trentunesima posizione in classe Rally 4, con le versioni turbo a dettare legge, ed un significativo miglioramento per quanto riguarda l'assoluta, progredendo di ben dieci posizioni rispetto al precedente Maremma.

“Sulla prima prova abbiamo un po' dormito” – racconta Diserò – “perchè non ci fidavamo nei tratti umidi e, almeno credo, che la nostra gara sia stata un po' compromessa in quel momento. Tra qualche problema di adattamento, una foratura ed una manovra sulla terza, abbiamo perso terreno. Sulla quinta siamo andati abbastanza bene mentre sulla settima, dopo l'annullamento della sesta, ci siamo difesi ma eravamo ancora troppo morbidi di assetto. Sappiamo che i nostri rivali hanno molta più esperienza ma stiamo lavorando sodo per raggiungerli. Siamo soddisfatti ma anche consapevoli che possiamo fare molto di più. Grazie a Maxmark, ad Emmepi Racing, ad Xmotors Team, a Fabrizio Handel ed a tutti i nostri partners. Vogliamo crescere ancora.”