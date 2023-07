Avbelj è secondo assoluto al Casentino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non è riuscito a centrare la doppietta ma che lotta di alto livello è andata in scena al recente Rally del Casentino, penultima tappa dell'International Rally Cup. Boštjan Avbelj si è dovuto accontentare, per così dire, di un secondo gradino del podio assoluto che è maturato dalla lotta contro uno scatenato Lefebvre, con lo sloveno unico in grado di interrompere l'egemonia del francese negli scratch, ma anche con il gruppo di agguerriti protagonisti che si sta contendendo il vertice di una delle serie più amate in Italia. Il portacolori di Xmotors Team, supportato da La Superba, apriva la giornata del Sabato confermandosi antagonista numero uno del transalpino, portando la Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, condivisa con Damijan Andrejka, al secondo posto assoluto, ad 1” dal leader. Sulla “Caiano”, primo impegno della Domenica, lo sloveno si presentava al controllo stop con il sesto tempo, sorpassato da Sartor nella generale, ma nella successiva “Barbiano” rimetteva le cose a posto, ritornando alle spalle di Lefebvre con soli 5”4 da recuperare. Si arrivava così a “Crocina” e, sugli oltre ventidue chilometri in programma, la punta della compagine di Maser piazzava la zampata, firmando il miglior tempo e riuscendo a ricucire un gap che , dopo cinque tratti cronometrati, era tornato ad attestarsi sotto il secondo netto. Sulle successive “Caiano” e “Barbiano” Avbelj, pur mantenendo contenuti i distacchi dal mattatore di giornata, vedeva il proprio passivo risalire, arrivando a quota 6”7. Quando al termine di un Casentino elettrizzante mancava solamente l'iconica “Talla” il destino era ancora tutto da scrivere ma, sui poco meno di trenta chilometri di sviluppo dell'atto conclusivo, la punta del sodalizio trevigiano concludeva secondo con un ritardo di 4”9. Tanta la soddisfazione al traguardo per aver impensierito un protagonista della scena mondiale, per aver terminato a soli 11”6 dopo oltre un'ora di gara che ha portato in dote la seconda piazza nella generale, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2, nonché il successo tra gli iscritti IRC. “Chiudere secondi assoluti, appena dietro ad un pilota di classe mondiale, è un buon risultato per noi” – racconta Avbelj – “ma il più importante è quello di aver portato a casa punti significativi per l'IRC. In generale abbiamo corso una gara pulita, ottimo ritmo e senza errori. Abbiamo provato a spingere maggiormente sulla lunga Crocina e l'abbiamo vinta. Purtroppo abbiamo accusato una foratura lenta che non ci ha penalizzato subito, facendosi sentire sulle altre due speciali del giro. Con una sola gomma di scorta abbiamo dovuto terminare con intelligenza. Abbiamo concluso il Casentino con lo stesso approccio ovvero quello di puntare alla vittoria tra gli iscritti all'IRC e ci siamo riusciti. Durante la gara abbiamo provato diversi tipi di setup e, come sempre, il team MS Munaretto ha fatto un lavoro fantastico. Assieme abbiamo trovato delle soluzioni molto interessanti per il prossimo impegno di Roma. Grazie a loro, ad Xmotors Team, a La Superba, al mio navigatore Damijan ed a tutti i partners che ci aiutano.” Prossimo appuntamento per lo sloveno sarà il Rally di Roma Capitale, a fine Luglio, nel quale tornerà alla caccia di un Campionato Italiano Rally Promozione che lo vede ora al quarto posto. “Non ho la più pallida idea della tipologia di percorso che ci troveremo davanti” – aggiunge Bonaso – “ma, come nelle altre occasioni, cercheremo di adattarci al meglio. Sicuramente la prima frazione, pur avendo soltanto una prova speciale da percorrere, sarà già in grado di fare molta selezione, data la lunghezza. Sarà l'ennesima nuova esperienza di quest'anno, chilometri utili che ci permetteranno di crescere e di essere maggiormente competitivi il prossimo anno. Abbiamo due titoli da giocarci ma non voglio fare alcun pronostico sulla nostra gara. Grazie a tutti i nostri partners ed ai collaboratori che mi sostengono per affrontare questa stagione.”