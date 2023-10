Avbelj è tricolore nel promozione al Sanremo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Via ai festeggiamenti in casa Xmotors Team e La Superba grazie ad un Boštjan Avbelj che, ancora una volta, ha lasciato un profondo segno nel tricolore. Il pilota sloveno, al termine di un Rallye Sanremo chiuso al secondo posto assoluto, compie il sorpasso decisivo e pone la propria firma sul Campionato Italiano Rally Promozione 2023. Il portacolori della scuderia di Maser, sempre in sinergia con quella patavina, ha confermato tutto il proprio indiscusso valore, portando in alto la Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto. Un risultato incredibile, condito anche dal secondo di gruppo RC2N e di classe R5 - Rally2, considerando il fatto che per Avbelj si trattava dell'anno di debutto nella massima serie italiana. “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo” – racconta Avbelj – “ed abbiamo vinto il Campionato Italiano Rally Promozione 2023. Siamo molto felici per questo risultato, specialmente perchè lo abbiamo raggiunto in una gara leggendaria come è il Sanremo. Fino a qualche anno fa guardavo i video di Giandomenico Basso e di altri piloti di alto livello come un loro fan, sognando in giorno di poter competere in questi campionati. Il sogno è diventato realtà in questo fine settimana, riuscendo anche a vincere tre prove speciali proprio contro Basso. Sicuramente l'obiettivo era quello di arrivare alla fine, cercando di evitare dei potenziali errori. È stata una sfida notevole ed abbiamo visto un sacco di incidenti, fatti anche da piloti esperti. Siamo partiti cauti, aumentando l'intensità dopo ogni giro di prove speciali. Credo che questo Sanremo resterà nella nostra memoria per sempre. A parte l'uscita del Regione Piemonte siamo molto soddisfatti della nostra stagione, soprattutto per aver lottato in eventi a noi del tutto sconosciuti. Grazie a Damijan, al team MS Munaretto, a Pirelli, ad Xmotors Team ed a La Superba per la loro fiducia. La stagione per noi non è ancora terminata ed abbiamo altre sfide.” Un Venerdì partito nel migliore dei modi, scratch sulla “Vigne di Baiardo”, ed un Sabato in piena lotta per la corona d'alloro più prestigiosa, massimo distacco i 2”5 sulla prima “Bigone”, hanno visto un Fabio Andolfi particolarmente in forma sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto. Il pilota di Savona, in coppia con Nicolò Gonella, si è visto costretto ad abbandonare la compagnia dopo la sesta, a causa di una toccata che ha compromesso la due giorni in casa. Uno zero che lo conferma comunque terza forza nel Campionato Italiano Assoluto Rally. “Abbiamo iniziato molto bene al Venerdì” – racconta Andolfi – “e siamo stati in lotta per la vittoria per tutta la giornata del Sabato. Purtroppo, sulla sesta speciale, abbiamo toccato e rotto il braccio della ruota posteriore sinistra, interrompendo la nostra gara prima del tempo. Possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti della prestazione, pur avendo preferito un esito migliore. Rimaniamo terzi in campionato italiano e cercheremo di chiudere in bellezza a Monza. La vettura ha fatto il suo dovere, come sempre, e lo stesso vale per MS Munaretto, una conferma di professionalità. Grazie anche a Pirelli, ad ACI Team Italia, ad Xmotors Team, a La Superba ed a tutti i partners che ci stanno supportando in questa stagione tricolore.”