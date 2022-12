Benetton Rugby da sogno, a Bayonne i Leoni vincono 45-7

Prosegue l’avventura europea dei Leoni nella stagione 2022/2023. Seconda giornata della Pool B di European Rugby Challenge Cup, sempre in terra francese. Dopo aver esordito a Parigi una settimana fa, i biancoverdi, sabato 17 dicembre, hanno sfidato l’Aviron Bayonnais allo Stade Jean Dauger per strappare i primi punti stagionali in Challenge Cup.

Subito pericoloso Bayonne con un contrattacco generato da un errore nel possesso dei biancoverdi. Ma la meta viene annullata dall’arbitro Grove-White per un avanti di Spring. La gara non decolla nelle battute iniziali, con sbavatura tecniche da ambo le parti. E a metà primo tempo i padroni di casa passano avanti: drive sui 22 biancoverdi, ottima connessione fra i due centri Martocq e Muscarditz. Dopo alcune fasi nei cinque metri dei Leoni è Acquier l’autore della marcatura pesante. Robertson trasforma. Il Benetton cerca la replica affidandosi all’estro di Albornoz. E la risposta trevigiana arriva. Maul logorante dei biancoverdi, l’ovale giunge ad Albornoz che trova il corridoio perfetto per Rhyno Smith. Meta dell’estremo e trasformazione del 10 ospite. Siamo sul 7-7. L’inerzia della gara si è girata verso gli ospiti che puniscono la difesa di Bayonne. Tenuto di Lorenzo Cannone, Albornoz va col calcio nei cinque metri dei francesi. Dalla rimessa laterale l’ovale arriva a Lorenzo Cannone, abile a bucare la retroguardia dei baschi e fare meta. Albornoz da posizione molto angolata non converte. Benetton per la prima volta della serata in vantaggio. Poi Lucchesi deve lasciare spazio a Maile per un infortunio. I Leoni vanno a gas aperto, sempre dal drive si creano le piattaforme migliori per i trequarti. Riera sfonda, ne approfitta Onisi Ratave che sguscia a due difensori del Bayonne e realizza la prima meta in biancoverde. Albornoz trasforma e i Leoni concludono il primo tempo in vantaggio per 7-19.

Inizia la ripresa e Niccolò Cannone subentra a Ruzza. Bayonne vuole subito rimettersi in pista e attacca a spron battuto, sfruttando l’indisciplina del Benetton. Il pack dei biancoverdi è solido e vince una mischia importante nei propri 22 metri. Poi cambi per Bortolami: dentro Nemer, Pasquali e Zuliani per Tetaz, Ferrari e Negri. E arriva il momento della quarta meta dei trevigiani. Recupero di Nemer, palla a Smith che calcia una gran pedata, Robertson non controlla perché placcato da Watson e Rhyno Smith, a difesa sguarnita, coglie l’ovale e festeggia la doppietta. Albornoz trasforma, con i Leoni che prendono il punto di bonus offensivo. Bayonne è annichilito e il Benetton allarga ancora di più il divario. Mischia ottima, trequarti con ottime mani e Onisi Ratave va sulla bandierina a schiacciare per la sua doppietta di mete. Albornoz non aggiunge due punti dalla piazzola. Ancora girandola di cambi per i biancoverdi: mediana rinnovata con Hidalgo-Clyne e Umaga per Garbisi e Albornoz. Entra anche Zanon per Riera. I Leoni sono formidabili e vanno ancora in meta. Giocano veloce una punizione nei cinque metri di Bayonne, Nemer con una furba offre l’ovale alla scorribanda di un debordante Lorenzo Cannone. Umaga trasforma e i biancoverdi sono avanti per 7-38. Lamaro e soci non vogliono fermarsi, Ratave è impressionante e si porta dietro quattro avversari, offrendo a Hidalgo-Clyne la palla della settima meta di serata. Grande partita dei Leoni, vittoriosi per 7-45 a Bayonne e primi cinque punti iscritti nella Pool B di Challenge Cup.