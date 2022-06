Axon seven team: Baratto in wild card a Vallelunga

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al via il Round 3 del Trofeo Italiano Amatori e il Round 2 della Coppa Italia Velocità a Campagnano di Roma, sul circuito di Vallelunga Piero Taruffi. Un weekend intenso di gare attende i piloti di Axon Seven Team, impegnati dal 3 al 5 giugno in diversi trofei e arriva la decisione da parte del team manager, Paolo Cannizzaro, di far fare la wild card a Gianluca Baratto. Una scelta che ormai aleggiava da un po' di giorni, dopo il ritiro dalla competizione a Misano a causa di un problema fisico. È tanto lo sforzo e l’impegno che ha mostrato sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, il rider di Noale che, piuttosto che fermarsi, continua a lavorare sodo e a mettersi in gioco in sella alla sua Yamaha R1. «Ci siamo iscritti come wild card per valutare il mio stato di salute, sarà per me come una sorta di test – spiega Baratto –, purtroppo ho un problema al piede sinistro che mi provoca un grande dolore. A un certo punto non riesco più a muoverlo, mi si blocca e non riesco più a guidare. Stiamo cercando di intervenire apportando alcune modifiche alla moto, indossando tuta e stivali più comodi e migliorando la postura. In Pirelli Challenge siamo competitivi ma in queste condizioni non riesco a togliermi le soddisfazioni che vorrei, mentre in Superior Cup possiamo giocarcela molto. Paolo è d’accordo con me e la gara di Vallelunga è una nuova sfida che non vedo l’ora di affrontare». Con grande entusiasmo e tanta adrenalina anche gli altri piloti di Axon Seven Team sono pronti a tornare in pista: Marco Lavizzari in categoria Superior Cup 1000 e Roberto Torretta Trofeo Amatori Base 600; Giorgio Besana in Dunlop Cup 600 e Fabio Carminati Trofeo Amatori Base 1000 che hanno regalato grandi soddisfazioni alla squadra durante le ultime performances. «Siamo solo a metà percorso – dice Paolo Cannizzaro, team manager Axon Seven Team –, mancano ancora due combattutissimi Round di Coppa Italia e tre di Trofeo Amatori, la stagione è tutta da “giocare”!». Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it