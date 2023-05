Axon seven team: Bussolotti a Misano per il mondiale supersport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Questo fine settimana il capo classifica del Campionato Italiano Velocità Supersport NG Marco Bussolotti, pilota dell’Axon Seven Team, scende in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il mondiale di categoria in veste di wild card. Analizzati i criteri previsti dal regolamento, La Superbike Commission si è espressa favorevolmente accogliendo Bussolotti in gara il 3 e 4 giugno, una decisione che riflette il riconoscimento del talento e della determinazione del campione di Axon Seven Team. Il mondiale SSP rappresenta una sfida molto importante ed è un’opportunità che il pilota marchigiano cercherà di sfruttare al meglio; lui si dice pronto a misurarsi con i professionisti di classe mondiale. «Sono molto contento e orgoglioso – commenta Bussolotti –! È una bellissima soddisfazione essere arrivati fin qui e, dopo un cammino lungo quattro anni, spero di onorare questa opportunità nel miglior modo possibile. Stiamo facendo un bel Campionato, ringrazio la mia squadra, Paolo Cannizzaro, Enzo Baratto e tutti gli sponsor per l’opportunità che mi è stata concessa e speriamo di fare una bella gara, rientrare nella top ten sarebbe già un gran bel risultato!». Non vediamo l’ora di vedere in azione anche gli altri due piloti al CIV di Axon Seven Team, Armando Pontone e Shogo Kawasaki, rispettivamente 13esima e 15esima posizione, in gara a Vallelunga il 17 e 18 giugno in occasione del Round 3. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it