Axon Seven Team: team winner al Civ, un podio e tante soddisfazioni in pista

Dopo l’ELF CIV è il momento della Coppa Italia Velocità 2021 per i piloti di Axon Seven Team, pronti per il secondo round di Vallelunga questo weekend. Tra i protagonisti della squadra in categoria SuperSport 600 con la Yamaha R6, ci sono Marco Bussolotti, Nicholas Luzzi e Roberto Farinelli e Jan Waser in National Trophy 1000; in Coppa Italia all’interno di diversi trofei, invece, corrono Gianluca Baratto Pirelli Cup, Marco Lavizzari Superior Cup, Salvatore Cantile e Omar Ranghetti Dunlop Cup 1000, Giorgio Besana Dunlop Cup 600, Anthony Della Volpe Trofeo Amatori Avanzato 1000, Gianluca Savino Trofeo Amatori Base 1000 e Fabio Carminati Trofeo Challenge. Un debutto stagionale importante per la squadra, capitanata dal manager Paolo Cannizzaro, cominciato con l’accreditamento al Campionato Italiano Velocità di Axon Seven Team e un box tutto per i dodici piloti, grazie al sostegno del main sponsor Axon Micrelec. «Anche quest’anno abbiamo confermato il nostro sostegno al team che oggi prende il nome del nostro marchio – spiega Enzo Baratto, presidente di Ap.esse Spa titolare del brand Axon Micrelec –; crediamo molto nella professionalità dei nostri tecnici e piloti che, gara dopo gara, ci dimostrano le loro ambizioni. Axon Micrelec è leader indiscusso nel mercato Retail in Europa. La passione che giornalmente ci rende vincenti nella nostra professione la ritroviamo nel team, una passione che non è sufficiente se non abbinata ad una cura dei particolari!».

