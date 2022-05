Axon Seven Team, Coppa Italia: in Dunlop Cup 600 il debutto stagionale di Besana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Parte da Misano World Circuit Marco Simoncelli la stagione della Coppa Italia Velocità 2022 in programma sabato 14 e domenica 15 maggio; e i piloti Axon Seven Team impegnati nei vari trofei che compongono la competizione sono Gianluca Savino e Gianluca Baratto in Pirelli Cup – Challenge, Marco Lavizzari in categoria Superior Cup 1000, Giorgio Besana in Dunlop Cup 600, insieme al secondo Round del Trofeo Italiano Amatori e ai piloti Anthony Della Volpe e Omar Ranghetti Trofeo Amatori Avanzato 1000, Fabio Carminati Trofeo Amatori Base 1000 e Roberto Torretta Trofeo Amatori Base 600. Per questa nuova edizione del Campionato è previsto il grande ritorno del pubblico: gli appassionati di motociclismo potranno tornare a seguire i piloti direttamente dal paddock, oltre che sui canali social ufficiali. Protagonista della Dunlop Cup 600 questo weekend è, dunque, Giorgio Besana, pilota moltenese, amante di tutte le attività sportive all’aperto, dal trekking alla mountain bike, che lo scorso anno si è aggiudicato il quarto posto assoluto e la prima posizione nella speciale classifica Over 35. In sella alla moto dal 2001, Besana corre prima in 125 SP per poi passare alla 600 nel 2008; ha gareggiato nei vari Campionati italiani dal Trofeo Honda al CIV, alla Coppa Italia e al Trofeo MES e quest’anno con piacere riconferma la sua fiducia a Paolo Cannizzaro e resta con Axon Seven Team. «Con la squadra per la quale gareggio da tanto tempo mi trovo benissimo – dice Besana –, per me ormai è come una famiglia, è stupendo stare con il Cannizzaro. Quest’anno spero di migliorare le mie prestazioni rispetto all’anno scorso, di arrivare tra i primi tre e magari vincere qualche podio. Mi da un’adrenalina pazzesca il curvone del circuito di Misano e non vedo l’ora di tornare in pista questo weekend!» Axon Micrelec, guidata dal presidente Enzo Baratto, è lo Sponsor ufficiale che supporterà la squadra durante tutta la stagione. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it