Axon Seven Team, trofeo italiano amatori: si parte dal Cremona circuit

Axon Seven Team: in categoria Superior Cup 1000 troviamo Gianluca Baratto e Marco Lavizzari, Giorgio Besana in Dunlop Cup 600, Gianluca Savino Pirelli Cup – Challenge, Anthony Della Volpe e Omar Ranghetti Trofeo Amatori Avanzato 1000, Fabio Carminati Trofeo Amatori Base 1000 e Roberto Torretta Trofeo Amatori Base 600.

Si parte dal nuovissimo Cremona Circuit, sabato 9 e domenica 10 aprile, con un’innovazione per la stagione 2022 nella Superior Cup 1000, più snella e riservata ai piloti che al Mugello girano tra l’1’56”5 e l’1’59”9 e a Misano al di sopra dell’1’40”5. Gianluca Baratto, il pilota di Noale appassionato delle due ruote sin da piccolissimo, in sella alla sua Yamaha R1 è pronto per la top class. «Abbiamo testato sia la moto che le mie performances a Valencia lo scorso febbraio, e a Cremona qualche settimana fa – dice Baratto –, riparto quest’anno con il chiaro obiettivo di riuscire a impormi in questa categoria e vincere il Campionato. Le aspettative sia da parte del team che di me stesso sono abbastanza alte, Non ho ancora lavorato con il nuovo staff di meccanici che mi seguirà, io faccio affidamento sul nostro team manager, Paolo Cannizzaro, sempre al top su ogni cosa!» Come anticipato durante la presentazione ufficiale di Axon Seven Team lo scorso mese, continua la partnership con Axon Micrelec, leader nel mercato Retail in Europa, e sponsor ufficiale della squadra capitanata da Paolo Cannizzaro.