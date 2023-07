Racing night 2023: i piloti di Axon seven team affrontano il round 4 a Misano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Manca ormai poco al Round 4 del Campionato Italiano Velocità che torna al Misano World Circuit in una suggestiva veste serale: la “Racing Night”, un evento unico nel suo genere, caratterizzato da una gara notturna in cui i piloti sfideranno il buio e le luci artificiali del circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I tre piloti dell’Axon Seven Team, Marco Bussolotti, Armando Pontone e Shogo Kawasaki, scendono in pista nella categoria Supersport 600 NG e sono determinati a raggiungere risultati importanti. Anche quest’anno, Axon Seven Team si prepara a regalare un weekend mozzafiato, sia in pista che fuori. Il team di Paolo Cannizzaro, infatti, ha messo a disposizione dei propri sponsor dei pass esclusivi per vedere da vicino gare, piloti e team e trascorrere una serata imperdibile vivendo da vicino tutto ciò che ruota attorno al mondo delle due ruote: ci saranno momenti di incontro con i protagonisti delle gare e la possibilità di conoscerli da vicino. Nel circuito non mancheranno, inoltre, i momenti di intrattenimento, con musica e spettacoli live che animeranno la serata durante la competizione. «Non vediamo l’ora di onorare la fiducia e il sostegno dei nostri sponsor – dice Bussolotti, 2° nella classifica generale con 85 punti –, e il duro lavoro di tutti coloro che sono coinvolti nel nostro team, dal team manager Paolo Cannizzaro, a Enzo Baratto, e a tutti i nostri instancabili tecnici e telemetristi!». Il programma prevede: . ore 10.00 Ingresso Autodromo . ore 11.45 Qualifiche Supersport 600 NG . ore 14.00 Visita BOX programmata su turni . ore 17.00 Accesso hospitality con rinfresco . dalle ore 18.30 alle 19.30 Incontro con i Piloti . dalle ore 19.45 alle 20.40 Cena Buffet . ore 20.00 Pit & Grid Walk con musica . ore 20.55 Gara in notturna Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it