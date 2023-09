Axon seven team a Noale per l’Italian motor week

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È in pieno svolgimento la prima edizione di “Italian Motor Week”, la manifestazione organizzata da Città dei Motori che ha l’obiettivo di promuovere il turismo motoristico Made in Italy conosciuto e amato in tutto il mondo, e la città di Noale si prepara ad accogliere i piloti dell’Axon Seven Team in sella alle loro Yamaha, per celebrare la passione per i motori in tutte le sue sfaccettature. Saranno presenti il team manager della squadra, Paolo Cannizzaro; il presidente di Ap.esse Spa titolare del brand Axon Micrelec da cui prende il nome il team, Enzo Baratto; i piloti al Campionato Italiano Velocità nella categoria Next Generation, Gianluca Baratto, Shogo Kawasaki e Marco Bussolotti. “Ringraziamo l’amministrazione Comunale per l’invito e il vicesindaco della città di Noale, Alessandra Dini, membro inoltre del Consiglio Nazionale di ANCI Città dei Motori – ha detto Cannizzaro – portiamo la nostra dedizione per le due ruote ai partecipanti dell’Italian Motor Week”. L’evento è previsto domenica 17 settembre dalle ore 9 alle ore 18, presso le piazze Castello e XX Settembre: ci saranno gli stand di Aprilia e il concessionario West Road Bike, Vespa Club Noale, Collezione Aprilia 2 tempi, Patavino Club Asi Padova, Autovenezia, Ferrari Club Cappelletta, Axon Seven Team, Fantic Motor, Club Italia 6.5 Motò, Enaip Noale, Polizia di Stato, Polizia Municipale Unione, Protezione Civile, ANC Ass. nazionale Carabinieri, Frecce Tricolori, 51^ Stormo Aeronautica Istrana. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione dei volontari della Pro Loco, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei tesori di Noale potendo scegliere tra tre itinerari: Noale civica, Noale sacra e Noale contadina. Anche i bambini potranno divertirsi grazie ai giochi di una volta, allestiti nell’area di largo San Giorgio dalla contrada della Bastia. Alle ore 17:00, infine, il Corpo Filarmonico Città di Noale si esibirà in piazza Castello. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it