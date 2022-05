Alessandro Ballan e Andrea Vendrame svelano il percorso del Cycling Stars Criterium

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alessandro Ballan e Andrea Vendrame raccontano in un video tutti i segreti del percorso del Cycling Stars Criterium, in programma il 30 maggio a Valdobbiadene. Il circuito di 1, 2 km si snoda nel cuore della città con partenza e arrivo nella nuova piazza Marconi. L'itinerario prevede il passaggio in via Piva, svolta a destra su via Molini e poi viale Mazzini che riporterà i corridori nella piazza principale. Tre le categorie in gara: ex professionisti che percorreranno 20 giri del percorso, le donne che si confronteranno con il circuito per 30 volte e infine i professionisti che affronteranno il tracciato per 50 volte e un totale di 60 chilometri. Un percorso breve ma non privo di passaggi tecnici ed insidie, come ha commentato l'ex campione del mondo Alessandro Ballan, ambassador dell'evento: "Nella prima parte non si incontrano particolari difficoltà, ma una volta svoltati in viale Mazzini il tracciato offre circa una ventina di metri di dislivello che conducono al traguardo, dove gli atleti più leggeri potrebbero cercare di anticipare i velocisti. Un altro punto determinante sarà l'ultima curva, posta proprio a ridosso dello striscione finale: prenderla nella giusta posizione sarà fondamentale." Grande attenzione al tragitto di gara dunque, ma anche al territorio, con il centro di Valdobbiadene e la piazza Marconi, recentemente restaurata, le celebri colline locali Patrimonio dell’Umanità UNESCO anche sponsor del Criterium, assieme al Consorzio del Prosecco Superiore DOCG, la Regione Veneto e il Comune di Valdobbiadene. Non resta che dare di nuovo appuntamento a tutti per il 30 maggio, per il Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene.