Alla Barchessa di Casale iniziano le finali del 3^ a Silea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center di Vacil entrato nel vivo il 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto. Serata quella del 21 che ha segnato il tramonto dell’Estate e l’alba dell’Autunno. Lo si visto anche in campo. Un passaggio di consegne. Tombacco che dopo 4 games lascia l’intera posta a De Nardi che troverà Mercoledì nel derby trevigiano Patrick Dalla Palma, incontro che apre le danze odierne alle 17. Il giocatore montelliano del Volpago che si allena al Plebiscito, aveva iniziato male il esordio nel torneo con il pari classifica udinese Michele Comuzzi. Poi scaldati i motori iniziava a prendere il gioco dimostrando il suo reale valore. Alle 17 debutta Riccardo Masiero. Ventenne vicentino con un recente trascorso in Serbia, al vaglio degli addetti ai lavori e test match con uno della sua company del Plebiscito il 16enne Andrea Pavia, vincente con il veterano Fornaro. Continua la striscia vincente del padovano Matteo Marivo che dopo 3 ore di battaglia col veneziano Baretta, alle 20.30 chiuderà la giornata di oggi con il vicentino Nucera. Incontro che promette parecchie scintille. Tanta atleticità in campo sempre alle 20.30 tra il giovane mestrino Daniel Buffa ed il bellunese Alessandro Balzan. Debutta in casa il nuovo maestro del club Alessandro Salerno che dovrà domare la verve del patavino Giacomo Checchin che ha già fatto vedere un ottimo stato di forma. Incontro previsto intorno alle ore 19. Davide Candiani dopo la vittoria di ieri sera, ha optato di puntare tutto sulla finale a Casale dando il pass al giovane patavino Parpajola. Alla Barchessa di Casale sul Sile nel torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Nadia Schiavon con 162 iscritti, è tempo di finali. Mercoledì 22 alle ore 16 finale femminile tra Alessia Vittoria Landi under 14 del Park di Villorba ed Elena Manzoni under 16 del Tc Padova. Alle 18 Davide Candiani del Villa Guidini di Zero Branco e Edoardo Baldan del Tc Mestre. Per Candiani ottimo momento di forma in quanto nella serata di ieri ha sconfitto un giocatore di 2^ categoria a Vacil. A Silea dal 11/9 al 23/9 torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo con 105 iscritti coordinati da Roberta Antonello tempo di finale. Alle 17 Igor Rossi con Jacopo Biban. Ad Altivole Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese.